Il Messi polacco fa impazzire i tifosi del Liverpool: parte da metà campo, ne scarta cinque e segna Mateusz Musialowski è il 19enne gioiello che fa sognare i tifosi del Liverpool: lo chiamano il ‘Messi polacco’ e lui fa vedere perché, segnando gol pazzeschi.

A cura di Paolo Fiorenza

Il nome di Mateusz Musialowski per ora potrà dire poco agli appassionati di calcio, ma è sicuro che in futuro ne sentiremo parlare parecchio. Il centrocampista offensivo del Liverpool è nato a Katowice il 16 ottobre del 2003, dunque ha 19 anni, e per lui parla già il soprannome molto impegnativo che gli è stato affibbiato: il ‘Messi polacco'.

Mateusz Musialowski è il ’Messi’ polacco del Liverpool

Esploso a livello giovanile in patria mettendo a segno 133 gol in 88 partite con la maglia dello SMS Lodz, Musialowski nell'agosto del 2020 si è trasferito al Liverpool – che ha superato l'Arsenal per aggiudicarselo – firmando il suo primo contratto da professionista l'anno dopo. Da allora, oltre a giocare nell'Under dei Reds, si è allenato anche con la prima squadra, con cui ha esordito in partita non ufficiale nel secondo tempo dell'amichevole con lo Strasburgo l'anno scorso.

Il giocatore polacco, che ama partire dalla fascia per accentrarsi, questa settimana ha fatto impazzire i tifosi del Liverpool, che in lui sognano di vedere un pilastro dei successi futuri, segnando un gol da fantascienza in un match contro l'Hertha Berlino a livello di rappresentative Under 21. Musialowski ha preso la palla nella propria metà campo e da lì ha iniziato il suo show, involandosi verso la porta avversaria e saltando come birilli cinque giocatori tedeschi, prima di battere il portiere con una conclusione imparabile.

Leggi anche Le immagini dei violenti scontri tra ultrà di Napoli e Roma sull'autostrada

I Reds alla fine hanno perso la partita 3-2, ma negli occhi resta la magia del 19enne Mateusz, già nazionale U21, che sta dimostrando che quel soprannome così pesante ha qualche fondamento. Già nel marzo 2021 il ‘Messi polacco' aveva segnato un gol meraviglioso, che richiamava le serpentine dell'originale, contro il Newcastle. Le prodezze del ragazzo sono già numerose, a Liverpool si fregano le mani: basterebbe che Musialowski somigliasse anche alla lontana a Leo e sarebbe tanta roba…