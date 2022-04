Freddy Rincon ricoverato d’urgenza dopo un incidente stradale: prognosi riservata L’ex centrocampista di Napoli e Real Madrid è stato coinvolto in un incidente stradale e ora è in condizioni critiche in ospedale, dove sta subendo un’operazione.

A cura di Alessio Morra

L'ex calciatore colombiano Freddy Rincon è ricoverato in un ospedale di Cali. L'ex centrocampista del Napoli è stato coinvolto in un incidente all'alba di questo lunedì. La sua vettura si è scontrata con un autobus di linea. Le immagini dell'impatto sono davvero impressionanti. Le sue condizioni sono gravi, Rincon è in prognosi riservata.

Rincon è una delle cinque persone che ha riportato delle ferite nell'incidente avvenuto all'alba, ma è quello che ha subito i traumi peggiori. La clinica dove è stato ricoverato l'ex giocatore ha fatto sapere con un comunicato che Rincon è in prognosi riservata e che sarà presto operato: "Dopo le valutazioni effettuate, l'équipe di specialisti preposti al paziente ha preso la decisione di eseguire un intervento chirurgico che al momento è in corso. Attualmente la sua prognosi è riservata".

Freddy Rincon è stato un calciatore di buon livello, classe 1966, ha giocato anche in Italia, lo ha fatto con il Napoli di Boskov nella stagione 1994-1995, realizzò 7 gol. I partenopei chiusero quel campionato al settimo posto e persero all'ultimo minuto dell'ultima giornata la qualificazione alla Coppa Uefa. La stagione successiva passò al Real Madrid. Rincon è stato un pilastro della nazionale della Colombia, ha fatto parte della generazione d'oro, quelle dei grandi Valderrama e Higuita e del povero Escobar. Con i Cafeteros ha disputato tre Mondiali (Italia 90, Usa 94, Francia 98) e ha giocato tre volte la Copa America. Ha giocato anche con Palmeiras, Corinthians e Santos. Dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore, durata diciotto anni, ne ha avviata un'altra, ma molto più breve, da allenatore. Ora si spera di avere notizie confortanti sulle condizioni di salute di Rincon.