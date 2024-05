Felix Garreta in coma indotto dopo un incidente domestico: il calciatore è in condizioni gravissime

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Tutto il calcio spagnolo è con il fiato sospeso per Felix Garreta, giocatore di proprietà del Betis che attualmente è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva in seguito a un incidente domestico. Il difensore classe 2004 sta trascorrendo questa stagione in prestito all'Amorebieta, club di Segunda Division, ma il suo campionato si è interrotto a causa di un trauma cranico riportato dopo una caduta in casa e adesso si trova in condizioni molto gravi.

Come riferito da Canal Sur il giovane giocatore non ha partecipato alle ultime partite della sua squadra e per questo aveva deciso di tornare qualche giorno a Barcellona per stare accanto alla famiglia e agli amici. Ma un incidente domestico ha scatenato un vero e proprio incubo: Garreta è stato ricoverato in un ospedale di Barcellona dopo aver riportato un trauma cranico, con la situazione che è peggiorata nel giro di pochissime ore tanto da richiedere l'intervento dei medici e della terapia intensiva.

Il difensore si trova ora in coma farmacologico e non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute. Non si conosce l'entità dei danni che ha subito e le uniche notizie rilasciate dal club in cui attualmente gioca parlano di un "trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico" e che il giocatore è "ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di evoluzioni". Tutti incrociano le dita affinché la sua carriera riprenda: in ventenne è arrivato al Betis tre anni fa, ha debuttato in prima squadra ed è stato mandato in prestito all'Amorebieta per giocare con continuità, anche se nei piani della squadra di Siviglia c'era l'intento di dargli spazio già a partire dalla prossima stagione.

Il comunicato dell'Amorebieta sulle condizioni di Garreta

Le ultime notizie che si hanno sulle condizioni del giovane difensore risalgono alla serata di ieri, quando la squadra di Segunda Division ha rilasciato un comunicato ufficiale con il bollettino medico: "La Società Sportiva Amorebieta riferisce che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico. Il giocatore in prestito dal Real Betis Balompié è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di evoluzioni. La SDA resta in costante contatto con la famiglia del calciatore e con la sua società d'origine".