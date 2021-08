Ex Ajax muore a 35 anni per le gravi ferite alla testa riportate in una rissa Jerge Hoefdraad è morto all’età di 35 anni. In seguito all’aggressione subita è finito in ospedale ad Amsterdam in condizioni precarie. Nemmeno l’operazione d’urgenza a cui è stato sottoposto è riuscita a evitare il decesso avvenuto oggi. Fermo da due anni, non aveva chiuso del tutto con il mondo del calcio giocato: avrebbe ripreso a giocare con un club amatoriale.

Jerge Hoefdraad è morto all'età di 35 anni. L'ex calciatore dell'Ajax aveva riportato lesioni molto gravi alla testa per i colpi ricevuti in una zuffa domenica scorsa. Aveva provato a fare da paciere, a interrompere quella gazzarra che s'era scatenata durante una festa (secondo la prima versione delle ricostruzione dei fatti), ma ha avuto la peggio. In seguito all'aggressione subita è finito in ospedale ad Amsterdam in condizioni precarie. La sua vita è rimasta appesa a un filo, nemmeno l'operazione d'urgenza a cui è stato sottoposto è riuscita a evitare il decesso avvenuto oggi e di cui ne ha dato notizia il giornale olandese Telegraaf.

Il messaggio di Ryan Babel, ex compagno all'Ajax

Su quanto avvenuto sono scattate subito le indagini della polizia che avrebbe individuato anche il principale sospettato, l'uomo che nel corso della colluttazione avrebbe inferto le botte più violente e causa delle ferite mortali. Al momento non sono ancora stato effettuati arresti. Ryan Babel, che aveva giocato con Hoefdraad nelle giovanili dei ‘lancieri', ha reso omaggio al suo ex compagno di squadra pubblicando un tweet che includeva il suo nome e una faccia piangente.

Il cordoglio dei club per la morte di Hoefdraad

L'ex ala aveva debuttato tra i professionisti tra le fila del club RKC Waalwijk e ha vestito anche la casacca dell'Almere City del Telstar e del Cambuur. Fermo da due anni, Hoefdraad non aveva chiuso del tutto con il mondo del calcio giocato: avrebbe ripreso a giocare con il club amatoriale di Amsterdam ASC De Volewijckers. Tutte le società che hanno condiviso sui social i messaggi di cordoglio e di dolore per la scomparsa prematura dell'ex calciatore. "È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte del nostro ex giocatore Jerge Hoefdraad. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e alle persone a lui più care in questo momento molto difficile. Riposa in pace".