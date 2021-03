Sogna in grande David Beckham, proprietario dell'Inter Miami, tra le più giovani e più ambiziose franchigie del calcio americano. E lo fa puntando al massimo perché negli intenti dell'ex Spice Boy c'è un movimento di mercato da mille e una notte: un doppio colpo, che permetterebbe di fare ciò che fino ad oggi è stato impossibile per chiunque. Unire in una sola squadra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Un intento che lo stesso Beckham ha dichiarato di perseguire in uno dei tanti incontri pre MLS, davanti ai propri tifosi.

Leo e Cristiano, gli extraterresti che fra un paio di stagioni potrebbero vestire la stessa maglia e giocare per la stessa squadra, l'Inter Miami di Beckham, società nata nel 2018 e che si appresta ad affrontare la nuova stagione post Covid, con il cipiglio di chi ha intenzione di bruciare le tappe e imporsi nel tempo. Per farlo, ovviamente, servono i campioni e la ‘Pulga' oggi al Barcellona e Cr7 alla Juventus, sono gli obiettivi sensibili del futuro: "I tifosi apprezzerebbero sicuramente" ha sottolineato Beckham infiammando la folla "Noi vogliamo giocatori capaci, bravi, dei campioni. Leo e Cristiano farebbero certamente al caso nostro"

La seconda stagione in MLS per l'Inter di Miami inizierà con alcune stelle già in campo. Ci sono gli ex juventini Blaise Matuidi, già campione del Mondo con la Francia, e Gonzalo Higuain, attualmente il fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti: "Abbiamo grandissime aspirazioni", ha sottolineato ancora Beckham, "sono questi i giocatori che vogliamo allenare. Noi come proprietari puntiamo in alto, per vincere e due fuoriclasse che sono stati al top per 15 anni sarebbero fondamentali".

Al di là dei sogni, le possibilità concrete di vedere almeno uno dei due campioni Oltreoceano già da quest'estate sono comunque remote. Più probabilità, sulla carta, le avrebbe Lionel Messi che si libererà dal Barcellona. Ma per la Pulga si parla già da tempo di un accordo di massima con il PSG e di un suo prosieguo in Europa. Molto più complicato – se non impossibile – pensare a Cristiano Ronaldo che è legato alla Juventus fino a giugno 2022. Per questo, tutto verrà rimandato a un paio di stagioni più in là, ma intanto, Beckham sta provando a mettere le basi per un doppio colpo che lancerebbe l'Inter Miami bel firmamento del calcio mondiale.