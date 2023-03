Cosa succede a Gianluca Scamacca nel West Ham: da due mesi marcisce in panchina senza motivo Dopo quattro partite consecutive in panchina al West Ham si apre il caso Scamacca: l’attaccante italiano non gioca titolare da più di due mesi.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Gianluca Scamacca in Premier League si è arenata in panchina. La scorsa estate l'ex attaccante del Sassuolo ha deciso di mettersi in gioco in un nuovo campionato, arrivando però in un contesto che si è trasformato radicalmente.

Al momento del suo acquisto il West Ham si presentava come semifinalista dell'Europa League e come una squadra dalla grande tradizione per quanto riguarda il calcio inglese, con un progetto europeo da poter sviluppare.

Insomma, l'ambiente ideale per un ragazzo pronto a spiccare definitivamente il volo. Nonostante l'interesse del PSG Scamacca ha deciso di trasferirsi a Londra, ma a distanza di otto mesi il suo posto da titolare è stato fortemente messo in discussione.

L'attaccante italiano è rimasto ai box per tre settimane a causa di un infortunio al ginocchio, ma neanche la completa ripresa gli ha permesso di rientrare fra le prime scelte di David Moyes che lo ha tenuto in panchina per quattro partite consecutive.

Qualche settimana fa una fonte interna al club aveva svelato alcuni comportamenti fastidiosi dell'attaccante in allenamento, ma l'allarme è subito rientrato e per lui non è scattata nessuna sanzione di tipo disciplinare.

Secondo l'allenatore del West Ham la condizione fisica del suo giocatore non è ancora delle migliori: "Gianluca deve riprendersi. Nessun allenatore vuole mettere in campo una cattiva squadra: vuoi mettere i giocatori che pensi vinceranno per te". Ma a quanto pare l'italiano non è tra i giocatori vincenti.

La giustificazione tuttavia non è bastata ai media inglesi che hanno aperto un vero e proprio caso Scamacca. A scatenare la bufera è stata l'ultima partita di campionato, pareggiata contro l'Aston Villa: i londinesi avevano bisogno di una vittoria per dare ossigeno alla classifica e rincorrere la salvezza, triste obiettivo di questa stagione sfortunata.

L'ex Sassuolo ha passato gran parte del tempo a riscaldarsi a bordocampo, pronto per poter entrare nei minuti finali e lasciare il segno con uno dei suoi gol. All'86', tra lo stupore generale, Moyes ha preferito non inserire il centravanti ma di puntare sull'esterno Cornet, una mossa che non ha portato nessun risultato.

"Gli Hammers hanno bisogno di gol per sopravvivere e David Moyes non può permettersi di lasciare l'attaccante da 35,5 milioni di sterline a marcire tra i sostituti" commentano piccati dall'Inghilterra, quasi a voler rimproverare l'allenatore per le sue scelte in attacco.

Qualcuno inoltre ha paragonato la sua stagione a quella di Haller. Con la maglia del West Ham l'ivoriano era un fantasma, ma poi con l'Ajax si è scatenato segnando 47 gol in due stagioni e diventando a tutti gli effetti un rimpianto per gli inglesi.

A nulla son servite le spiegazioni in conferenza stampa: tutti si chiedono che fine abbia fatto Scamacca e soprattutto se il suo investimento sia stato davvero frutto di un progetto ragionato, dato che fin qui ha giocato davvero poco e non sempre è stato impiegato correttamente.

In 26 partite giocate in tutte le competizioni l'attaccante ha segnato appena 7 gol e l'ultima gioia in campionato risale allo scorso 4 gennaio, nel 2-2 maturato contro il Leeds. Ma anche in quel caso la rete era arrivata dopo otto lunghe giornate di digiuno.