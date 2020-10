Giacomo ‘Jack' Bonaventura ha lasciato il ritiro della Nazionale e ha fatto rientro immediato in Italia. Il motivo? Nè un infortunio né altri problemi di salute. L'ex milanista, oggi alla Fiorentina (in Viola è arrivato a parametro zero, dopo la scadenza del contratto coi rossoneri) ha ottenuto il permesso di recarsi a casa per essere accanto alla moglie, Federica Ziliani, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo. Papà per la prima volta, il centrocampista della Viola ha ricevuto la notizia del lieto evento mentre era assieme agli Azzurri che questa sera andranno in campo contro la Polonia in occasione della sfida di Nations League.

Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo – ha comunicato la Federcalcio attraverso il proprio sito ufficiale – Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale.

Bonaventura sarà assente giustificato in occasione della gara valida per la terza giornata dei gironi ma potrebbe rientrare in rosa nelle prossime ore e figurare a disposizione del ct, Mancini, in vista della partita contro l'Olanda in programma mercoledì sera a Bergamo (il match, ore 20.45, è stato affidato alla direzione dell'inglese Anthony Taylor). ‘Jack' poteva partire titolare? No, sarebbe partito dalla panchina considerate le scelte del commissario tecnico. Quanto alle possibili novità di formazione, Kean e Chiesa dovrebbero affiancare Immobile in attacco. In difesa Chiellini stringe i denti nonostante il colpo preso in allenamento nell'immediata vigilia dell'incontro: accanto a lui ci sarà il compagno in bianconero, Bonucci. Toccherà a loro provare a sbarrare il passo al bomber, Lewandowski, e alla punta (in rotta di collisione) del Napoli, Milik.