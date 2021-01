Otto miliardi e mezzo di perdite stimate nel biennio 2020-2021. Due miliardi e mezzo in meno in un anno per il calciomercato. Sono le cifre che il presidente della Juventus e dell'Eca, Andrea Agnelli, illustra durante il webinar eThinkSport2021, organizzato da News Tank Football. La crisi economica scaturita dal Covid ha inficiato i conti (anche) dei top club nell'ultimo anno, ridotto la dimensione del budget e dei possibili investimenti ma la previsione sulla stagione attuale avrà un impatto maggiore al punto da imporre riflessioni serie per il futuro dell'industria calcio.

Nella scorsa stagione abbiamo avuto solo 3-4 mesi di stadi vuoti, di sconti commerciali, di sconti per le emittenti, mentre quella in corso sarà una stagione intera senza tifosi allo stadio – le parole del presidente, Agnelli -. Relativamente al discorso sui diritti tv, in Germania hanno perso il 10% e ci sono a livello internazionale broadcaster che non stanno pagando i loro debiti. Ecco perché penso che questa stagione andrà peggio, riteniamo che la perdita complessiva di questi due anni per la nostra industria sia fra i 6.5 e gli 8.5 miliardi di euro.

Cosa accadrà per il futuro immediato è abbastanza chiaro già adesso. L'andamento delle trattative nella sessione invernale di mercato e le prospettive per quella estiva sono tali da confermare che tutto avverrà nel solo dell'austerity. La parola d'ordine è risparmiare abbattendo i costi gestionali e, al massimo, chiudere operazioni all'insegna della reciproca convenienza. Non può bastare più anche il gioco delle plusvalenze per tenere i conti in ordine ecco perché la direzione indicata va verso la necessità di rivedere il calciomercato e gli accordi collettivi con i calciatori per affrontare il momento di crisi.