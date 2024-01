La moglie di LeBron James non scatta mai foto con altri uomini: per i tifosi c’è una spiegazione L’atteggiamento di Savannah James è diventato virale su tutti i social: la moglie di LeBron non si ferma mai a scattare foto con gli uomini durante le partite, per i tifosi c’è un motivo preciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per una volta è la moglie di LeBron James a prendersi la scena e diventare virale su tutti i social. Savannah James, la storica compagna dell'atleta sposata con lui da oltre dieci anni, ha attirato le attenzioni dei tifosi per una situazione molto particolare: in alcuni video delle ultime partite in tanti hanno notato la sua propensione a scattare fotografie solo con donne, ignorando le richieste che arrivano dagli uomini.

Sui social infatti circolano immagini della donna che si ferma soltanto accanto alle tifose, scatta i selfie e scambia qualche parola prima di allontanarsi. Il giorno di Natale Savannah ha seguito come al solito il marito nella partita dei Los Angeles Lakers contro i Boston Celtics e tutti hanno notato il suo modo particolare di approcciarsi ai fan che le chiedevano di scattare una fotografia. Mentre tornava al suo posto non ha mai alzato lo sguardo verso gli uomini che la salutavano o la fermavano per un selfie.

Con le donne invece si è dimostrata cordiale e particolarmente sorridente, una differenza che ha fatto scattare subito teorie e spiegazioni. Tra i commenti più quotati su TikTok ci sono quelli che apprezzano il suo atteggiamento: molti utenti infatti pensano che Savannah abbia deciso di non scattare foto con uomini in segno di rispetto verso LeBron James, suo compagno dai tempi del liceo e padre dei suoi tre figli. Una teoria che per tanti è diventata la valida spiegazione che si nasconde dietro ai suoi gesti.

"È giusto, perché le persone inventeranno qualsiasi tipo di storia. Savannah James di gran classe", è il commento che ha ricevuto più consensi, seguito da tanti altri in cui viene lodato il suo modo di porsi verso i tifosi, mai irrispettoso. La storia però non ha ancora una versione ufficiale: né Savannah né suo marito si sono espressi ufficialmente sulla questione che resta ancora avvolta nel mistero, nonostante le tante supposizioni fatte riguardo ai video che sono ormai diventati virali.