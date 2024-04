video suggerito

Star del wrestling cacciata da un bar per il suo abbigliamento: credevano fosse una escort Chelsea Green ha condiviso l'esperienza sui social, mostrando quale fosse l'outfit scelto per il quale era stata "invitata" ad abbandonare la struttura. "Cos'è la vita! Una ragazza non può semplicemente prendersi un piccolo cocktail!?".

Chelsea Green l'ha presa a ridere e ha preferito commentare la disavventura vissuta nella maniera più ironica possibile, quasi sentendosi accostata a Julia Roberts interprete di Vivian nel film Pretty Woman. Perché? La star femminile della WWE, ex detentrice del Women’s Tag Team, è stata scambiata per una escort e ‘invitata' ad abbandonare il bar dell'hotel dove s'era recata per bere un drink con alcune persone. "Sappiamo cosa fai qui… vieni qua… devi andare via", le avrebbe intimato uno del personale addetto alla sicurezza dopo aver visto il suo abbigliamento.

Com'era vestita? Era davvero così sconveniente? E, soprattutto, com'è possibile sia stata giudicata solo per gli indumenti che indossava? La 32enne lottatrice canadese s'è fatta giustizia scegliendo un profilo basso nel denunciare l'accaduto: ha condiviso sui social l'outfit che aveva scelto, ovvero un top bianco con spalle scoperte, minigonna di jeans, stivali marroni e una giacca di colore scuro. Tutto qui. Eppure le è stato negato l'accesso alla struttura con quella motivazione.

Non le è bastato nemmeno l'invito di uno degli avventori del locale, né discutere alla reception né presentarsi. Ha dovuto andar via. Il post esibizione al Barclays Center di New York (sede dell’ultima puntata di Monday Night RAW) ha preso una piega imprevista. A testimonianza di quell'esperienza infelice, Chelsea Green ha utilizzato gli account social per denunciare quanto accaduto.

"Cavolo… una sera lotti al Barclays Center, ti stai divertendo come non mai, e la sera dopo viene cacciata dal Fairmont Hotel venendo accusata di essere una escort a causa del tuo outfit. La vita è divertente!"

La giornalista di settore, Jackie Redmond, è stata al gioco, commentando con un semplice "Stoooop" la news riferita da Green che sulla vicenda ha aggiunto con molta amarezza: "Cos'è la vita! Una ragazza non può semplicemente prendersi un piccolo cocktail!?".

In carriera la wrestler canadese è stata detentrice del TNA Knockouts Championship durante la sua militanza nella Total Nonstop Action Wrestling, mentre in WWE ha vinto una volta il WWE Women's Tag Team Championship. Green è nota nel circuito anche per essere sposata con Matthew Cardona, meglio conosciuto con il ring name Zack Ryder (nato a Merrick, 14 maggio 1985): è un wrestler americano che si trova attualmente sotto contratto con la Game Changer Wrestling e la National Wrestling Alliance.