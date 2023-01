Si tuffa per salvare i figli, ex giocatore in terapia intensiva: “Danni ai reni e ai polmoni” L’ex giocatore di football americano ha compiuto un gesto eroico: s’è lanciato in mare per aiutare i figli in difficoltà ma lo sforzo lo ha sfinito. Trasportato in elicottero in ospedale, adesso è ricoverato in condizioni preoccupanti.

Peyton Hillis è l’ex giocatore della Nfl americana che ha rischiato la vita per salvare i figli dall’annegamento.

Un atto d'amore che poteva costargli la vita. L'ex giocatore della Nfl, Peyton Hillis, è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo essersi lanciato in mare per salvare i figli in difficoltà. Erano sulla spiaggia di Pensacola (in Florida, nella contea di Escambia) e sembrava una giornata tranquilla, almeno fino a quando non si è rischiata la tragedia.

L'ex running back, oggi 36enne, è riuscito a salvare i due ragazzi dall'annegamento: entrambi stanno bene, per fortuna non hanno avuto alcun bisogno di essere trattenuti sotto controllo medico. A parte un grande spavento, le loro condizioni di salute non sono mai state preoccupanti. Chi, invece, è costantemente monitorato è il genitore, l'ex di football americano: il cuore gli è quasi esploso in petto per lo sforzo, i polmoni sono stati sottoposti a forte stress. È riuscito nell'impresa di riportare a terra i bambini ma è crollato, sfinito sulla sabbia.

Hillis non era solo, con lui c'era anche un altro membro della famiglia. Entrambi sono stati soccorsi dai servizi di emergenza: uno di loro, l'ex giocatore, è stato trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale, mentre il personale medico di altre due ambulanze si prendeva cura delle altre persone coinvolte in quell'episodio.

Come sta adesso? A dare le ultime notizie sulle sue condizioni è stato Greg Hillis che in un post su Facebook si è identificato come lo zio dell'ex Nfl e ha voluto dare news rassicuranti rispetto alle voci che sono circolate in queste ore. Dice che "sta meglio" e, al tempo stesso, ammette come quello sforzo immane abbia avuto ricadute sul fisico: "Ha dei problemi ai reni e ai polmoni ma i medici dicono che sta migliorando. Volevo solo scongiurare eventuali fughe di notizie sull'argomento. Sono sicuro che vorrebbe che tutti sapessero che apprezza tutte le preghiere che vengono fatte per aiutarlo a superare questo momento".

Peyton Hillis ha giocato 81 partite della NFL, lo ha fatto nel corso delle otto stagioni che lo hanno visto tra le fila di Browns, Denver Broncos, Kansas City Chiefs e New York Giants. L'ultima volta che ha disputato un match risale al 2014, da allora – dopo aver chiuso con la carriera agonistica (che lo ha portato anche sulla copertina del video-gioco Madden 12), l'anno scorso ha fatto il suo debutto cinematografico nel thriller "The Hunting".