Monumentale Paola Egonu, il VakifBank vice la Champions League: saluta la Turchia con un trionfo Il Vakif vince la sesta Champions della sua storia: grande prova di Paola Egonu che segna 39 punti e saluta la Turchia prima di trasferirsi a Milano.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Paola Egonu in Turchia non poteva finire meglio di così: l'italiana ha trascinato il VakifBank verso la vittoria della sua sesta Champions League consecutiva da assoluta protagonista, firmando 39 punti nel 3-1 finale.

Una partita stellare per la Egonu che si porta a casa la terza Coppa della sua carriera, un traguardo raggiunto con tre club diversi dopo i successi con Novara e Conegliano. Guidate dal modenese Giovanni Guidetti le ragazze del Vakif hanno avuto la meglio in finale nel derby turco contro il Eczacibasi, giocato al PalaAlpitour di Torino.

A spiccare sulle altre è proprio la Egonu che chiude la sua grande serata con 39 punti, salvando un annata davvero sfortunata del club turco: la Champions League è una vera impresa per il club che ha stretto i denti dopo un primo set perfetto dominata dall'italiana.

Leggi anche Quante Champions League ha vinto il Milan nella sua storia

Per il turchi si tratta della sesta Champions della loro storia, ma la serata diventa ancora più speciale perché si tratta dell'ultima partita della Egonu con il Vakif. Dopo la vittoria della Coppa infatti lascerà la Turchia per ritornare in Italia, dove vestirà la maglia del Vero Volley Milano, squadra del capoluogo milanese.

Sarà anche una stagione di grandi cambiamenti visto che per lei si riapriranno anche le porte della Nazionale di volley che aveva lasciato dopo gli ultimi Mondiali. La Egonu verrà aggregata alle altre azzurre per i prossimi Europei, in programma dal dal 15 agosto al 3 settembre.

"È sempre un onore indossare questa maglia e rappresentare l’Italia. Tuttavia a volte i giocatori hanno bisogno di riposare. C’è bisogno di fare una pausa. Sono contenta che la Federazione abbia capito il momento e si sia dimostrata comprensiva", aveva dichiarato alla vigilia della finale di Champions League, confermando l'indiscrezione che circolava già da un mese.

Per adesso la Egonu si godei festeggiamenti per il grande traguardo raggiunto e l'abbraccio del suo club che ha potuto salutare regalandogli una notte memorabile e una nuova coppa da mettere in bacheca.