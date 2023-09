Mondiali di Rugby oggi in TV, orari e dove vedere le partite: in campo domenica Il Mondiale di Rugby si disputa anche di domenica. In programma due incontri. Si parte con Scozia-Tonga (ore 17:45) e si prosegue con Galles-Australia (ore 21) visibile anche in chiaro su RaiSport.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di rugby 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono due le partite in programma oggi nei Mondiali di Rugby, dopo la scorpacciata del sabato. La prima gara in programma è Scozia-Tonga, incontro valido per il Gruppo B, quello che comprende soprattutto Irlanda e Sudafrica le due favorite. La partita si disputerà a Nizza alle ore 17:45 e si potrà seguire in televisione in esclusiva su Sky. Poi scenderanno in campo a Lione il Galles e l'Australia, un incontro d'importanza capitale. Perché si affrontano le squadre che ambiscono al primato del girone, e chi sarà primo eviterà l'Inghilterra nei quarti di finale. Galles-Australia inizierà alle ore 21 e si potrà seguire, oltre che su Sky, anche in chiaro su RaiSport.

H2: Rugby World Cup 2023, le partite di oggi: gli orari TV

ore 17:45: Scozia-Tonga, diretta TV Sky Sport Arena

ore 21: Galles-Australia, diretta TV Sky Sport Arena e RaiSport

Scozia-Tonga oggi ai Mondiali di rugby: orario e dove vederla

La Scozia è stata delle big del rugby mondiale senz'altro la meno fortunata. Perché è finita nel girone con Irlanda e Sudafrica. Passare ai quarti è quasi impossibile. Ma serve comunque battere Tonga, che è comunque un avversario di tutto rispetto. Entrambe hanno esordito con una sconfitta e hanno bisogno di vincere. La sfida di Nizza inizierà alle ore 17:45 e si potrà seguire in esclusiva su Sky, canale 204 Sky Sport Arena.

Dove vedere Galles-Australia in diretta TV e streaming

Al Parc Olympique Lyonnais andrà in scena una delle partite più attese di tutta la fase a gironi. In campo stasera alle ore 21 il Galles e l'Australia, che si giocano il primato del Girone D. L'incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in chiaro su RaiSport (canale 58). Streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay.