Merinov è morto al fronte in Ucraina: la leggenda della kickboxing perito per le ferite della guerra Il quattro volte campione del mondo di kickboxing Vitalii Merinov che combatteva al fronte in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia è morto per le ferite riportate sul campo di battaglia.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La guerra in Ucraina non risparmia neanche i più grandi campioni dello sport ucraino. Il quattro volte campione del mondo di kickboxing Vitalii Merinov che combatteva al fronte nel suo Paese dopo l'invasione da parte della Russia è morto per le ferite riportate sul campo di battaglia. A renderlo noto è stato il sindaco della città di cui era originario, cioè Ivano-Frankivsk.

Il pluripremiato lottatore, che lascia una moglie e una figlia di appena due anni, si era unito all’esercito ucraino come volontario sin dal 24 febbraio 2022, da quando cioè l’esercito russo aveva invaso l'Ucraina. Aveva già riportato una ferita alla gamba durante i combattimenti dello scorso anno, ma dopo essersi ristabilito era tornato sul campo di battaglia.

(in aggiornamento)