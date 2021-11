McGregor provocato, lo sfidante usa un video di Facchinetti: “Così ti ecciti per combattere” Max Holloway, lottatore di arti marziali miste statunitense ha trovato un modo molto particolare per provocare Conor McGregor dopo uno scambio di commenti su Twitter. Un video di una celebre hit di Francesco Facchinetti, per aprire ad una possibile rivincita dell’incontro andato in scena nel 2013.

L'eco mediatica della vicenda McGregor-Facchinetti è stata enorme. Anche nel mondo delle arti marziali miste, si continua a parlare dell'aggressione dell'ex campione UFC al cantante, DJ e produttore italiano avvenuta in una sala privata dell'Hotel St. Regis di Roma, e su cui si sta cercando di fare chiarezza. Basti pensare che un altro popolare lottatore, che in passato è salito sull'ottagono con McGregor, ovvero Max Holloway lo ha provocato pubblicamente postando un video relativo alla celebre hit di Facchinetti "La canzone del capitano".

Negli ultimi anni Conor McGregor si è rivelato fumantino e spesso provocatorio anche sui social network, dove non sono mancati anche gli "scontri" con colleghi e avversari. L'ultimo tra il serio e il faceto è andato in scena nelle scorse ore, anche se molti dei tweet sono stati poi rimossi. Tutto è nato dal profilo di Max Holloway lottatore di arti marziali miste statunitense. Quest'ultimo sta preparando un incontro di UFC contro Yair Rodriguez e sul suo Twitter ha pubblicizzato alcuni prodotti del suo brand. Ecco a sorpresa il commento provocatorio di Conor McGregor che lo ha preso in giro parlando di "lavoro leggero".

A quel punto ne è nato uno scambio di "cinguettii" molto particolare, con Holloway che ha pubblicato un video Youtube della canzone più popolare di Francesco Facchinetti, ovvero "La canzone del capitano", con queste parole "Battiti leggeri, il mio walkout (ovvero la canzone che usano i lottatori per l'ingresso sul ring, ndr) per il nostro appuntamento. Dovrebbe farti eccitare per combattere". Un riferimento molto provocatorio ai fatti romani, e all'inspiegabile e selvaggia aggressione di cui "capitan uncino" ha rivelato di essere stato vittima da parte di McGregor in una delle sue serate romane.

La discussione è andata avanti, con McGregor che ha poi postato un commento a chiedere quasi spiegazioni "Huh??" con tanto di faccine, e Holloway che gli ha risposto sottolineando la necessità per lui forse di "far bene più whiskey". A quel punto ecco la chiosa di Conor con una foto del loro incontro, con qualche parola colorita. Commenti quelli dell'irlandese che sono stati rimossi, ma che potrebbero aprire alla possibilità di un ritorno sul ring contro Holloway. I due si sono affrontati nella categoria dei pesi piuma nel 2013 e ad avere la meglio fu proprio McGregor che sconfisse l'avversario per decisione unanime. Prima però quest'ultimo dovrà ritrovare lo smalto migliore dopo l'infortunio alla gamba dell'ultimo incontro con Poirier, il tutto mentre le autorità continuano ad indagare su quanto accaduto con Facchinetti, con la speranza che i video dei corridoi dell'albergo romano possano offrire nuovi particolari su una situazione finora inspiegabile.