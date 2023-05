Lo sport americano ha un problema con le scommesse: aperta una hotline per raccogliere le denunce Dopo alcune recenti indagini che hanno portato al licenziamento di allenatori e all’inchiesta su diversi giocatori, in America è stata aperta una linea telefonica per denunciare attività illecite di scommesse attorno agli eventi sportivi. Rigorosamente anonima, scatenando nuove polemiche.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai è quasi all'ordine del giorno negli Stati Uniti di vicende legate agli sport a stelle e strisce coinvolti in situazioni poco chiare e ancor meno lecite collegate alle scommesse illegali sugli eventi. Da parte degli stessi interessati, che siano allenatori, giocatori o semplici tesserati. Così si è deciso di aprire una hotline per aprire inchieste e investigazioni in base alle denunce che arriveranno. Rigorosamente anonime.

L'iniziativa si chiama "Athlete Alert Powered by RealResponse" ed stata ufficializzata nei giorni scorsi dalla U.S. Integrity, un'azienda che ha come scopo principale "aiutare a garantire che ogni competizione sportiva sia equa e trasparente". Così in collaborazione con alcune delle più grandi leghe sportive professionistiche e unioni collegiali degli Stati Uniti, nonché in collegamento diretto con i principali operatori sul territorio per le scommesse sportive, si è deciso di provare a garantire l'integrità dello sport attraverso una linea di denuncia messa disposizione dei cittadini.

Un'iniziativa che ha già fatto fortemente discutere in America dove da sempre il doppio filo che lega eventi sportivi anche di massima importanza nazionale, con il giro di scommesse si è rinsaldato negli ultimi tempi, portando anche ad alcuni eclatanti scandali dopo l'apertura di inchieste federali. L'ultima dei quali si è sviluppata proprio a seguito di alcune denunce anonime, attorno ad una partita di baseball dell'Università dell'Alabama per diversi presunti illeciti. In seguito a ciò, l'Alabama ha licenziato il suo allenatore di baseball per illeciti sospetti.

All'inizio di questo mese, le autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo statali e i funzionari dell'Ohio hanno aperto un'altra indagine su altri incontri sportivi, mentre in Iowa più di 40 atleti sarebbero attualmente oggetto di provvedimenti disciplinari sia da parte delle forze dell'ordine che della NCAA per scommesse online inammissibili in diversi eventi sportivi. Dunque, un'iniziativa che sembrerebbe aver sortito l'effetto sperato: "Niente è più importante della salute e del benessere degli atleti professionisti e degli universitari che hanno dedicato la loro vita a competere ai massimi livelli" hanno spiegato dai massimi vertici della U.S. Integrity. "Il nostro compito è aiutare a proteggere questo paradigma". Che ha già trovato, però, molti detrattori che hanno individuato il classico punto debole del sistema: le denunce, tutte rigorosamente anonime, potrebbero far scattare un pericoloso effetto domino di ripicche e contro ripicche tra club e tifosi avversari.