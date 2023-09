Italia-Nuova Zelanda di rugby oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e canale Rai Italia-Nuova Zelanda è la terza partita degli Azzurri ai Mondiali di rugby 2023, e si gioca stasera venerdì 29 settembre alle ore 21. Il match di Lione si potrà seguire in diretta TV e streaming anche in chiaro.

Oggi è il giorno di Italia-Nuova Zelanda, la partita più attesa del Mondiale di Rugby degli Azzurri. Sulla carta dovrebbe esserci poca storia. Ma l'Italia ci crede dopo aver battuto Namibia e Uruguay. È una sfida da dentro o fuori, perché la nazionale italiana ha bisogno di vincere per conquistare a sognare il posto ai quarti di finale. La partita si disputerà stasera alle ore 21 e si potrà seguire sia su Sky che in chiaro sui canali Rai.

La Nuova Zelanda è la nazione che vanta il maggior numero di titoli Mondiali nel rugby, ne ha vinti ben tre, ed è salita sul podio sette volte in nove edizioni. L'Italia al cospetto degli All Blacks avrà naturalmente un timore reverenziale, ma al tempo stesso sa che vincendo potrebbe clamorosamente – considerato il girone – qualificarsi per i quarti di finale. Questo perché l'Italia ha vinto le due partite giocate, mentre i neozelandesi hanno battuto la Namibia, ma hanno perso all'esordio con la Francia. Quindi sulla carta un'occasione per passare il turno c'è. Ma certamente non sarà affatto semplice la partita in programma questo venerdì 29 settembre a Lione.

L'Italia è al secondo posto del Gruppo A: due partite e due vittorie, davanti c'è la Francia, che ha fatto l'en plein, e che chiuderà il raggruppamento proprio contro gli Azzurri. Dietro la Nuova Zelanda, con una vittoria e una sconfitta. Dunque è tutto aperto. Ma determinante sarà questa partita, in un caso o nell'altro. Incontro che si disputerà nello stadio del Lione.

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda di rugby in diretta TV sulla Rai

Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali 2023 di rugby sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2. La Rai detiene infatti i diritti degli incontri degli Azzurri, e può mandare in onda un incontro al giorno, tra quelli delle altre squadre. Italia-All Blacks si potrà seguire anche su Sky, gli abbonati potranno vedere il match su Sky Sport Arena (canale 204).

Dove vedere la partita contro gli All Blacks in diretta streaming

Sarà possibile seguire in streaming Italia-Nuova Zelanda, la sfida di Lione si potrà seguire su Rai Play, visibile online, ma anche tramite l'app. Visibile in streaming il match della Coppa del Mondo di Rugby anche tramite Sky Go e NOW.

Le formazioni di Italia-Nuova Zelanda ai Mondiali di Rugby 2023

Il c.t. Crowley ha già annunciato la formazione dell'Italia che affronterà gli All Blacks nel match della terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 2023. Quindici base per la Nuova Zelanda.

Italia: 15 Tommaso Allan; 14 Ange Capuozzo; 13 Juan Ignacio Brex; 12 Luca Morisi; 11 Montanna Ioane; 10 Paolo Garbisi; 9 Stephen Varney; 8 Lorenzo Cannone; 7 Michele Lmaro; 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza; 4 Dino Lamb; 3 Marco Riccioni; 2 Giacomo Nicotera; 1 Danilo Fischetti.

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’Unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea (C), 7 Dalton Papali’i, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Ofa Tuungafasi.