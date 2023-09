Il video di Kylian Mbappé che cerca di capire il rugby: non ha idea di cosa stia succedendo Kylian Mbappé era allo stadio per assistere alla sfida tra Francia e All Blacks ai Mondiali di rugby. L’espressione del calciatore e l’esultanza a scoppio ritardato non passano inosservate.

L’esultanza a scoppio ritardato di Mbappé durante Francia–Nuova Zelanda di rugby.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di rugby 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Francia ha esordito venerdì sera e battuto gli All Blacks nella sfida clou dei Mondiali di Rugby e mantenuto la promessa. Alla vigilia dell'incontro, che non è mai una partita normale considerata la rivalità sportiva, il coach Fabien Galthié e il capitano Antoine Dupont erano stati chiari: avrebbero risposto sul campo, in partita, alla tradizionale Haka maori messa in scena dalla Nuova Zelanda.

Niente atteggiamenti spavaldi, solo gioco, sangue e sudore per strappare un successo importante (27-13) all'avversario molto forte (inserito nello stesso girone dell'Italia). Nulla li ha intimiditi, nemmeno quell'insolito oggetto di legno intagliato brandito dal mediano di mischia, Smith. Il fischio d'inizio ha dato il "la" a una prestazione maiuscola dei transalpini, che hanno dominato il duello e inflitto ai "neri" una delle sconfitte più cocenti della loro storia.

Mbappé ci mette qualche attimo prima di gioire per un punto della Francia.

Lo Stade de France era gremito, c'erano 80mila spettatori ad assistere al match. Tra questi anche alcuni calciatori della nazionale di Deschamps: Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano e Kylian Mbappé. Gli obiettivi delle telecamere erano tutti puntati su di loro, in particolare sulla stella del Paris Saint-Germain, non solo perché la sua vicenda (il tira e molla con il club su rinnovo e permanenza) ha catalizzato l'intera estate di mercato ma anche per le curiose espressioni, la perplessità stampate sul viso mentre assisteva all'incontro e le reazioni a scoppio ritardato rispetto agli altri spettatori.

Il calciatore si guarda intorno stranito: ha alzato le braccia ma non sembra convinto.

Un video condiviso sui social dall'account Twitter ufficiale della Coppa del Mondo di Rugby rende bene l'idea di come Mbappé stia cercando in qualche modo di orientarsi, capire il rugby. Intorno c'è un pullulare di emozioni, lui resta impassibile e con la faccia di chi sembra non avere idea di cosa stia succedendo. E quando la Francia mette a segno un punto pesante il calciatore ha addirittura qualche attimo di esitazione: sa che quello è il momento di esultare (il boato degli 80mila del Saint-Denis non ha bisogno di spiegazioni…) e lo fa con qualche secondo di ritardo rispetto ai compagni di nazionale.

Griezmann impazzisce di gioia e sventola il tricolore della Francia. Mbappé sembra abbastanza confuso e alza le braccia verso il cielo solo pochi secondi dopo che tutti gli altri lo hanno fatto, conservando quella faccia un po' trasognata, come fosse caduto dalle nuvole. Accenna anche a un sorriso, si guarda intorno e applaude. Si è anche accorto di essere inquadrato e scambia qualche battuta con Dembélé che è accanto a lui. Lo stadio è una bolgia e si adegua. Confuso e felice, non si può spiegare.