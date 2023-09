Il discorso di capitan Lamaro all’Italia di rugby scuote i cuori: “Noi ti seguiamo ovunque tu sarai” Diffuso il video del discorso trascinante del capitano Michele Lamaro ai compagni dell’Italia di rugby prima del match vinto contro l’Uruguay: “L’uno ispira l’altro! L’uno ispira l’altro!”.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di rugby 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia di rugby ha fatto il suo nelle prime due partite del girone dei Mondiali in corso di svolgimento in Francia: due vittorie erano attese contro Namibia e Uruguay e due vittorie sono arrivate, entrambe dilagando nel secondo tempo dopo qualche difficoltà nella prima frazione. I risultati finali di 52-8 e 38-17 hanno dato agli azzurri anche il punto addizionale per aver messo a segno in entrambi i match almeno quattro mete. Sono dunque 10 i punti in classifica della squadra allenata da Kieran Crowley, con la Francia che guida a quota 13 (e una partita in più) dopo aver distrutto ieri la Namibia per 96-0. Segue la Nuova Zelanda, già battuta ai francesi, con 5 punti.

Nuova Zelanda e Francia saranno le prossime avversarie dell'Italia – rispettivamente il 29 settembre e il 6 ottobre, entrambi i match a Lione – ed è chiaro che non uscire battuti e di conseguenza qualificarsi per i quarti di finale è un sogno quasi impossibile da realizzare per gli azzurri, che intanto hanno compiuto il loro dovere nelle prime due sfide.

L’esultanza dei giacatori dell’Italia dopo aver battuto l’Uruguay

L'Italrugby vuole lasciare traccia in questi Mondiali e farà di tutto per smentire i pronostici contro due corazzate del rugby internazionale, terza e quarta nel ranking mondiale dietro Irlanda e Sudafrica. Quanta carica abbiano gli azzurri lo mostra il video diffuso dalla Federugby sui propri social, un filmato vibrante in cui si vede il capitano Michele Lamaro parlare ai suoi compagni per motivarli prima del match poi vinto con l'Uruguay mercoledì scorso a Nizza.

Le immagini mostrano gli azzurri mentre si preparano in spogliatoio alla sfida: riti silenziosi che sottendono la concentrazione massimale. Poi arriva il momento di andare in campo ed è allora che Lamaro riunisce la squadra e parla col cuore in mano, rivolgendosi a questo e quel compagno: "Raga, siamo pronti, ok? Facciamo sì che questo giorno, Petty, rimarrà nostro per sempre, ok? Flush, ti vedo quanto sei emozionato fratello. Noi ti seguiamo ovunque tu sarai, ok fratello? Seba, è il tuo giorno. Perché tutti e 22, anzi 32, combattiamo per te, ok? Tutti noi combattiamo per te. Fede, stessa cosa".

I toni del 25enne romano salgono, in un crescendo che si conclude con l'urlo di tutta la squadra: "Raga, gasiamoci a vicenda, ok? L'uno ispira l'altro! L'uno ispira l'altro! Con quello che facciamo, con la disciplina! Andiamo là fuori e dimostriamolo. Insieme eh, come una famiglia!". Parole che sono state benzina nelle gambe e nei cuori azzurri contro l'Uruguay. Ne serviranno altre contro Nuova Zelanda e Francia se si vuole fare la storia del rugby italiano.