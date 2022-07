Hanno inventato un nuovo sport, è il padel ping pong: incrocio diabolico e divertente Sta prendendo sempre più piede una nuova disciplina, nata dalla contaminazione di due sport tra i più diffusi e popolari. Basta un tavolo, due racchette e quattro pareti e il divertimento è assicurato.

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultima frontiera sta per essere abbattuta, ma la domanda è un'altra: sarà pronto il mondo dello sport ad affrontare la novità che sta piano piano prendendo piede e entrando nella quotidianità dei più giovani, nelle afose giornate di quest'estate? Sì, perché la novità è di quelle che davvero può dare il via ad una nuova moda, un nuovo sport e un nuovo tormentone: il padel ping pong. Un'idea geniale che unisce in un'unica disciplina due tra gli sport più diffusi e amati che uniscono differenti generazioni di appassionati: il ping pong (datato a fine ‘800) e il padel (disciplina degli anni 70 ma diventato fenomeno sportivo di questi anni 2000).

Questa ultima novità è l'ennesima contaminazione tra diverse discipline che tanta fortuna ha sempre avuto nella storia sportiva. Basti pensare al calcio-tennis, lo skyrunning, il bossaball, l'underwater cycling, solamente per citarne tra i più praticati e i più strani, tutti rigorosamente riconosciuti e praticati in ogni parte del mondo e che hanno tratto vita e arte prendendo alcune caratteristiche da diverse discipline unendole e modificandole, ottenendo nuove forme di intrattenimento. E adesso tocca anche al ping pong e al padel che in comune hanno molto, ma anche molto poco se li si osserva con occhi da puristi.

Invece, è bastata una semplice idea e un video promosso sui social per far sì che stia già diventando una pratica seguita e ambita, in cui tutti si possono cimentare soprattutto perché non richiede alcuna preparazione agonistica o fisica particolare. Su Tik Tok, uno scambio di pochi secondi ha fatto il giro del mondo, visualizzato da oltre 6 milioni di persone, con oltre 300 mila like e 35 mila condivisioni, creando un trend che sta sempre più prendendo piede in questo periodo, anche se la storia del padel ping pong è un po' meno recente.

Questo divertimento sportivo è stato inventato il 19 novembre 2020 in Svezia, da Magnus Willner ed Erik Magnarsson, illuminati sulla via di Damasco proprio a conclusione di una classica partita di padel. I due, infatti, dopo essersi sfidati tra le pareti trasparenti hanno giocato a ping pong e hanno inserito il tavolino con la rete in mezzo, tra le stesse pareti. Da lì in poco tempo, una semplicissima idea ha preso piede e sono nati i primi raduni tra amici, che poi sono diventati molto più animati e numerosi, fino a dettare le regole di questa nuova disciplina.

Ma come si può giocare a ping pong e a padel nello stesso momento? Semplicemente seguendo le direttive che indicano questa nuova disciplina, il cui segreto sta anche nel poterla praticare praticamente ovunque e senza grandi impegni. Innanzitutto, la pallina non è così imprevedibile e veloce come nel ping pong tradizionale, è un po' più grande e pesante e permette di potersi muovere in tempo per venire colpita in modo corretto sfruttando le pareti di plexiglass poste attorno al tavolo tradizionale di ping pong. Ed è qui che subentra l'elemento proprio del padel con le sue regole.

A padel ping pong si può giocare sia uno contro uno sia in doppio (con la possibilità per un singolo giocatore di rispondere più volte consecutivamente agli avversari), facendo rimbalzare sul tavolo la pallina solo una volta ma quante se ne vuole sulle pareti attorno, sfruttandone le angolazioni e le direzioni, proprio come nel padel tradizionale. Con punteggi che derivano dalle regole base del ping pong (almeno due punti di vantaggio perché si chiuda il set). L'importante è che la pallina non tocchi terra. E che ci si diverta.