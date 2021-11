Ha perso il gusto per il Covid, giocatore di rubgy mangia un peperoncino crudo: finisce molto male Joe Marler è un campione di rugby inglese, nazionale dei Tre Leoni. Contagiato dal Covid, è costretto alla quarantena a casa, durante la quale ha avuto una pessima idea.

A cura di Paolo Fiorenza

Ormai sappiamo tanto del Covid che dall'anno scorso ha stravolto le nostre vite: dai primi sintomi dopo il contagio al decorso della malattia fino alle sue forme più virulente. È cosa nota ed abbastanza diffusa che chi si ammala possa perdere gusto e olfatto, che a volte possono anche tornare parecchio tempo dopo essersi negativizzati. È esattamente quello che è capitato a Joe Marler, 31enne rugbista inglese che gioca in Premiership con gli Harlequins ed è anche convocato in Nazionale da quasi un decennio.

Marler ha saltato la partita della Fall Nations Series che l'Inghilterra ha giocato contro l'Australia, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Uno dei sintomi che ha avuto è appunto quello di aver perso il gusto e ha deciso di metterlo alla prova con un test estremo: ma si è rivelata davvero una pessima idea. Non ha avuto idea migliore infatti che mangiare un peperoncino piccante. "Cosa ho da perdere?", ha detto il rugbista prima di metterselo in bocca. Pensava che non avrebbe influenzato le sue papille gustative: sbagliato.

Ingurgitarne uno crudo non significa mettersi in bocca qualcosa di piccante, ma una bombetta di fuoco pronta ad esplodere appena sgranocchiata. Cosa che ha tranquillamente fatto il rugbista britannico con calma serafica. Marler ha dunque addentato il peperoncino e ha cominciato a masticarlo. All'inizio tutto è sembrato andare bene, ma dopo qualche secondo nella bocca del giocatore degli Harlequins è stato l'inferno. Ha cominciato a sputare tutto quello che poteva senza riuscire a trattenersi. "Non posso assaggiarlo, sento il calore", ha detto dopo essersi ripreso.

"Oh mio Dio, è un maledetto fuoco. Lo sento bruciare, ma non ne sento il sapore", ha spiegato nel video postato su Instagram, prendendosela bonariamente con la compagna: "Mi hai detto tu di farlo". Marler ha comunque dato un contributo alla ricerca: i sapori non si sentono, ma il peperoncino sì…