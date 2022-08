Eroica Asia D’Amato, si infortuna ma vince l’argento agli Europei di ginnastica La campionessa italiana riporta un infortunio, che pare serio, alla caviglia destra nell’atterraggio del secondo salto. La prestazione di Asia D’Amato è stata splendida e le è valsa il secondo posto.

A cura di Alessio Morra

L'Italia continua a vincere medaglie anche in questa magica estate. Stavolta il trionfo arriva dalla ginnastica artistica negli Europei multi disciplina di Monaco di Baviera. Dopo l'oro vinco nell'all-around e nella gara a squadra femminile Asia D'Amato ha ottenuto l'argento nel volteggio. Ma l'azzurra ha chiusa la sua prova a causa di un infortunio alla caviglia. Una gara eroica chiusa alle spalle dell'ungherese Zsofia Kovacs. Bronzo alla francese Aline Friess.

Terza medaglia agli Europei, prima d'argento dopo due ori. Fin qui solo sorrisi per Asia D'Amato che ha terminato la finale con 13.716 punti, la vincitrice Kovacs ha vinto l'oro con 13.933, mentre Friess ne ha ottenuti 13.599 di punti. Ma in realtà la gioia è in parte sfumata per D'Amato che ha chiuso la prova infortunandosi alla caviglia e sul podio è dovuto andare il suo allenatore Enrico Casella.

Perché D'Amato è stata trasportata immediatamente in ospedale. Alcune voci parlando di frattura al malleolo, ma c'è chi pensa che il problema possa essere meno importante. L'unica certezza è che i suoi Europei sono finiti.

Merita applausi per il percorso di questi Europei D'Amato, che ora si spera possa recuperare al più presto e le si augura soprattutto che l'infortunio alla caviglia non sia troppo grave. La spedizione azzurra continua e l'obiettivo in generale resta lo stesso: l'Italia vuole vincere tante medaglie anche nella ginnastica.

Durante la stessa gara, ha riportato un brutto infortunio anche per l'atleta bulgara Valentina Georgieva, che come l'italiana è caduta subito dopo l'atterraggio. La bulgara ha riportato dei problemi al ginocchio.