Alessandra Perilli porta San Marino nella storia: prima medaglia alle Olimpiadi Alessandra Perilli ha vinto una storica medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, nella specialità trap di tiro al volo. E’ un bronzo, il primo successo assoluto per la piccola Repubblica del monte Titano ad una competizione ai Giochi. E’ riuscita a salire sul podio dietro alla slovacca Stefecekova con 43 piattelli, uno in più dell’americana Browning.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella giornata della delusione italiana nel tiro a volo, esulta San Marino. Merito di una strepitosa Alessandra Perilli che conquista la prima storica medagli olimpica. Lo fa nella finale di trap femminile dove si ritaglia un podio storico: medaglia di bronzo dietro alla slovacca Stefecekova che con 43 piattelli, uno in più dell'americana Browning, si aggiudica l'oro. Nella medesima finale in cui è mancata la nostra Jessica Rossi e Silvia Stanco si è qualificata solamente quinta.

Per la Repubblica di San Marino è il primo storico trionfo in una Olimpiade: la tiratrice sammarinese si è fermata ai 40 piattelli, tanto è valso però il terzo posto sul podio di Tokyo. L'oro va alla slovacca Rehak Stefecekova, argento per la statunitense Kayle Browning. Fuori dal podio Penny Smith dopo 25 piattelli, che precede l'eliminazione dell'italiana Stanco unica azzurra in gara.

Una "titana" che ha saputo scombussolare le previsioni della vigilia, sparigliando le carte e strappando una medaglia incredibile. Qualificandosi come seconda, nella finale a sei ha comandato fino al piattello 13, poi è scivolata al quarto posto. Quando il podio sembrava impossibile, sono arrivati 3 errori dell’australiana Scanlan che hanno regalato ad Alessandra il terzo posto alle spalle della slovacca Stefecekova e dell’americana Browning.

Alle Olimpiadi di Londra 2012 Alessandra Perilli ci aveva già provato ma era arrivata solamente quarta ad un passo dal sogno più grande che ha saputo abbracciare nella mattina di giovedì 29 luglio 9 anni più tardi. Dopo aver ottenuto il secondo miglior punteggio ex aequo con altre due partecipanti nella finale del Trap vinta da Jessica Rossi, l'atleta di san Marino perse lo spareggio a tre che assegnava le medaglie d’argento e di bronzo, classificandosi quarta.