Ai Mondiali di freccette la disfatta del numero 1: sfotte il pubblico, poi viene ridicolizzato Clamorosa eliminazione ai quarti di finale di Gerwyn “Iceman” Price, numero 1 del ranking e tra i meno amati del pubblico. Sonoramente fischiato, si è presentato con delle vistose cuffie anti-rumore che sono però risultate inutili: sconfitta e virale sequenza di meme sarcastici via social.

A cura di Alessio Pediglieri

I Mondiali di freccette 2023 stanno regalando attimi di puro show-time per tutti gli appassionati e non solo. L'ultimo, in ordine di tempo, ha visto protagonista uno dei giocatori più forti del panorama internazionale, il gallese Gerwyn "Iceman" Price già campione iridato nel 2021 e che ha chiuso il ranking 2022 al 1° posto. Un personaggio da sempre borderline, che ha spesso unito eccezionali prestazioni ad atteggiamenti che spaccano il pubblico, tra scatenati suoi fan e accesi tifosi avversari: così come è accaduto in occasione dei quarti di finale dove ha dato vita al suo personalissimo confronto con il pubblico, provocandolo e poi finendo "al tappeto", battuto incredibilmente da Gabriel Clemens per poi venire umiliato sui social, con una marea sarcastica di meme.

Gerwyn Price non potrà ripetere l'exploit che nel 2021 lo ha reso campione del Mondo PDC: ai quarti di finale ha dovuto cedere, e di schianto (5-1) all'avversario di turno, il modesto Clemens, tedesco al di ben 30 posti più in basso nel ranking ma che ha saputo dare la classica lezione, allo spavaldo campione. Un colpo bassissimo che Price ha faticato a gestire, visto che l'amarezza per l'inaspettato k.o. è stato seguito da diverse critiche pungenti all'organizzazione del torneo, accusato di averlo boicottato. Il tutto attraverso una storia Instagram prima di aver tolto, sempre in segno di protesta, ogni pubblicazione dal suo account ufficiale.

"È così frustrante che giochi tutto l'anno preparandoti per questo torneo. Sono così devastato, non mi è stato permesso di giocare, ma buona fortuna a tutti coloro che sono rimasti in gioco. Non sono sicuro che giocherò mai più in questo evento". Questo il messaggio fortissimo stampato sui social poche ore dopo l'atroce sconfitta, con l'ex rugbista che poi ha evitato ogni ulteriore commento. Ma cos'è successo perché Gerwyn Price venisse così malamente eliminato e bersagliato dal pubblico?

L'ex campione del mondo ai quarti di finale ha trovato sul suo cammino un avversario più che abbordabile, il tedesco Clemens ma è stato spesso ‘bersagliato' dal pubblico presente alla Alexandra Palace di Londra, dove si stanno svolgendo i mondiali PDC di freccette. Il gallese però non è mai riuscito a entrare in partita proprio per le costanti "intemperanze" di un pubblico che lo ha sonoramente fischiato e distratto a tal punto da costringerlo a presentarsi con delle vistosissime cuffie anti-rumore. Un espediente che però non gli ha permesso di trovare la giusta concentrazione, anche se non ha perso occasione di istigare lui stesso il pubblico, ad ogni proprio colpo vincente.

Com'è accaduto puntualmente nel corso del primo leg del quarto set quando "Iceman" Price ha piazzato un 81 con due freccette, prendendosi il meritato vantaggio: mani alle orecchie rivolto verso gli spettatori, in un chiaro segno provocatorio. "Non vi sento" sembra voler dire Price, con il pubblico che lo fischia ancor più sonoramente e i cronisti in TV che se la ridono in diretta. Ma lo show personale è solamente all'inizio. Visto che le cuffie non sortiscono l'effetto sperato, il gallese si presenta al sesto set con i tappi nelle orecchie con l'obiettivo di non sentire i tifosi oramai tutti schierati dalla parte di Clemens.

Ma anche quest'ultimo estremo tentativo di isolarsi svanisce e quando il tedesco infila la freccetta risolutiva del 5-1 finale che condanna Price ad una inattesa eliminazione dal Mondiale, il palazzetto scoppia in una ovazione generale per Clemens, non appena il gallese si toglie i tappi. Un'irriverente esplosione d'entusiasmo che si trasforma ben presto in una impressionante marea di meme e di sarcasmi che inondano i social. Tra le tante immagini colte per prendersi gioco di lui anche quella di un sorridente e soddisfatto Michael van Gerwen. Il sempre più favorito alla vittoria finale, è stato ripreso con la figlioletta in braccio che indossava un paraorecchie e per tutti è divenuto icona indiscussa di una ulteriore presa in giro di Price.

Un'ultima ‘stoccata' dissacrante verso il rivale sconfitto, da parte di un inconsapevole van Gerwen. Di certo, resta senza dubbi l'ondata di sarcasmo che ha coinvolto Price sui social per le sue cuffie enormi e inutili, come testimoniano alcuni tweet qui sotto riportati.