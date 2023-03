Tenebre e Ossa 2, su Netflix l’amore omosex tra Jesper e Wylan: “Abbiamo bisogno di questi esempi” Il ritorno di Tenebre e Ossa su Netflix con una nuova linea narrativa che unisce il nuovo personaggio Wylan a Jesper. L’attore Jack Wolfe: “Come bambino gay che si sentiva solo, come molti di noi all’epoca, avere altri di questi esempi sarebbe stato meraviglioso”.

Su Netflix è tornata la serie tv "Tenebre e Ossa" con la seconda stagione. L'adattamento seriale del bestseller di Leigh Bardugo si prende una serie di licenze e aggiunge un nuovo personaggio che andrà ad infoltire la linea narrativa gay del racconto. È Jack Wolfe a presentare il suo nuovo personaggio, Wylan: "Come bambino gay che si sentiva molto solo, come molti di noi all'epoca avere questo tipo di esempi sarebbe stato certamente meraviglioso", ha dichiarato l'attore ad Attitude. Il suo personaggio si intreccerà con quello di Jesper (Kit Young) per un amore gay alternato a combattimenti senza esclusione di colpi.

Negli adattamenti Netflix ci sono sempre più linee narrative gender fluid

È diventato ormai molto comune che negli adattamenti Netflix ci siano grandi combattimenti e scene violentissime alternate anche a linee narrative gender fluid. Sembra quasi uno schema precostituito. Nello stesso mondo di Tenebre e Ossa, i personaggi sono costruiti in un modo che la sessualità non è poi così importante. Christina Strain, sceneggiatrice, ha dato delle risposte illuminanti all'attore che interpreta Wylan quando ha letto di una scena in cui si teneva per mano proprio con il personaggio di Jesper: "In questo universo a nessuno verrebbe in mente che non sia permesso loro di tenersi per mano in qualunque posto si trovino".

Le parole di Jack Wolfe

Jack Wolfe si è ritrovato così a raccontare dell'importanza di personaggi come quello di Wylan: