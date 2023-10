Sam Claflin è Edmond Dantes nella serie tv firmata Rai sul Conte di Montecristo “Il Conte di Montecristo” diventerà una serie tv in otto puntate firmata Rai Fiction e avrà come protagonista Sam Claflin. Si tratta di una produzione internazionale le cui riprese si svolgeranno tra Italia, Francia e Malta e alla quale prenderanno parte anche diversi attori italiani.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i titoli che possono essere annoverati tra i capolavori della letteratura c'è, senza dubbio, "Il conte di Montecristo", che diventerà ben presto una serie televisiva in otto puntate da 52 minuti ciascuna. Ad interpretare il ruolo Edomond Dantes sarà Sam Claflin, l'attore inglese sarà affiancato da un cast d'eccezione e la serie sarà prodotta da Palomar, in collaborazione con Demd Productions e con Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights ed Entourage.

Cast internazionale con attori italiani

Non è la prima volta che produzioni internazionali coinvolgono anche la Rai – ricordiamo ad esempio I Medici- e di fatti si tratta di uno dei prodotti che rientrano nei progetti di Alleanza Europa e le riprese si gireranno in Francia, Italia e Malta fino a metà dicembre. La regia è affidata al cineasta danese Billie August, vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dell'Oscar per il miglior film straniero, nel cast, tra gli altri, ci saranno Ana Girardot, Mikkel Boe Flsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence e gli attori italiani Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

La storia andrà di pari passo con l'originale: Edmond Dantes, un marinaio 19enne viene accusato di tradimento e imprigionato nel castello d'If, isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo anni e anni di reclusione riesce a scappare, utilizzando come identità quella del Conte di Montecristo e dal momento del suo ritorno il suo unico pensiero è quello di vendicarsi di coloro che lo hanno incastrato.

Un classico in una rilettura contemporanea

L'obiettivo è quello di raccontare un classico come il romanzo di Alexandre Dumas, con un tocco di modernità, rispettando anche il paragone con le trasposizioni passate, ma provando ad esplorare e approfondire contemporaneamente le motivazioni dei personaggi e gli aspetti emotivi e psicologici delle loro personalità. A parlare del progetto è Carlo Degli Esposti, a capo di Palomar che ha dichiarato: "La sfida che vogliamo vincere è quella di trasporre un grande classico della letteratura europea in una fiction televisiva per le nuove generazioni". Anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction ha dichiarato: