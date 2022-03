“Fanno troppo poco sesso”, la critica inglese su Bridgerton 2 “Ci mancano le celebri scene di sesso della prima stagione”: la critica inglese pur apprezzando la serie si esprime sul cambio di rotta.

Uno dei tratti distintivi della prima stagione di Bridgerton era il sesso. In abbondanza, coniugale, promiscuo e in ogni declinazione possibile. Se è vero che la struttura della serie resta solida, al punto da poter dire con serenità che il Duca di Hastings non ci manca affatto – come ha scritto per noi, Ilaria Costabile – la critica inglese ha comunque posto l'accento su questa distanza siderale tra le due stagioni. Il primo a puntare il dito su questa seconda stagione è stato Nick Hilton del The Independent: "La coppia della prima stagione è stata eliminata e questa seconda stagione dà la sensazione di uno spin-off". E poi: "Mancano le scene di sesso della prima stagioen".

La seconda stagione di Bridgerton: perché c'è meno sesso

Per il cronista del The Independent, questa seconda stagione poteva tranquillamente chiamarsi "The Other Bridgerton", considerato che il punto di vista è tutto focalizzato su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Nonostante questo, però, la critica resta positiva. Il Guardian approva e scherza: "Bridgerton non si fa illusioni su cosa sia: uno spettacolo che asseconda le nostre qualità più basse, ma lo fa deliziosamente. Bridgerton potrebbe essere vicino a perdere la trama, ma sii onesto con te stesso: comunque non lo stavi aspettando. Ci mancano gli equivalenti delle celebri scene di sesso della prima stagione, che, oltre ad essere insolitamente esplicite per il genere e incentrate in particolare sull'esperienza femminile, sembravano parte integrante della trama, non semplicemente fichi glacé in cima a un grande confezione", si legge nella recensione del Guardian.

La trama

Com'era noto, Bridgerton 2 ha spostato il focus su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il quale sente il dovere di trovare una donna e sposarsi, al fine di sostenere la sua famiglia come si conviene. Ecco perché inizia a corteggiare la giovane Edwina Sharma (Charithra Chandran), insignita del titolo di diamante della stagione dalla regina. Quando, però, la sorellastra di Edwina, Kate Sharma (Simone Ashley), si frappone, le cose iniziano cambiare.