Euphoria 3 confermata, quando è prevista la terza stagione della serie con Zendaya Si è conclusa la seconda stagione di Euphoria che, ancora una volta, si è confermata come una delle serie più seguite e apprezzate di sempre. HBO ha annunciato la terza stagione, ecco cosa aspettarci.

A cura di Ilaria Costabile

Euphoria è tra le serie televisive più seguite e apprezzate degli ultimi anni, come conferma anche il successo della seconda stagione, da poco conclusasi su Sky. La serie HBO con protagonista Zendaya è stata già confermata per una terza stagione, in merito alla quale già circolano alcune notizie in rete. Senza dubbio la serie di Sam Levinson, una volta conclusa, arriverà non prima della fine del 2023, ma considerando che dalla prima alla seconda stagione sono trascorsi circa tre anni, per i fan potrà essere un tempo più che ragionevole.

Il successo di Euphoria

È il prodotto firmato HBO più visto di sempre dopo il Trono di Spade, ed è forse anche per questo che il colosso americano ha ben pensato di rinnovare "Euphoria" anche per una terza stagione. Una serie controversa, che affronta l'adolescenza non secondo i soliti cliché, ma indagando pienamente nei dolori, nelle dipendenze e nelle paure di un gruppo di ragazzi che, in fin dei conti, provano a loro modo a salvarsi. L'esagerazione, sia nella narrazione che nelle immagini è sicuramente una cifra stilistica della serie, contrapposta ad un'atmosfera quasi soffusa e cupa che si afferma in ogni puntata. Sono queste le caratteristiche, insieme ad un cast che stagione dopo stagione ha dimostrato di essere più che all'altezza delle aspettative, che hanno reso la serie tra le più amate anche dalla critica.

Quando iniziano le riprese di Euphoria 3

La riprese della terza stagione, stando alle prime informazioni, inizieranno solo dopo che Zendaya avrà concluso la sua esperienza sul set di Dune 2 che, quindi, potrebbe prenderle non poco tempo. Uno stop non indifferente a cui, però, la produzione era già stata abituata a causa della pandemia, quando per ovvie ragioni ogni attività è stata bloccata. Si parla, orientativamente, del 2023, per cui non è escluso che la serie possa arrivare entro la fine del prossimo anno oppure nei primi mesi del 2024.

Cosa vedremo nella terza stagione

Per quanto riguarda la trama di questo terzo capitolo, dal finale della seconda stagione emergono molte possibili storie da poter recuperare. Rue dopo aver raschiato il fondo sembra rimettersi in piedi ma non è scontato che stavolta riesca davvero a rimanere pulita. Ha chiesto scusa ad Elliot e si è anche riavvicinata a Jules, sebbene non sia ancora chiaro se la loro storia possa continuare o meno. Intanto sembra chiaro che il triangolo tra Cassie, Maddy e Nate è destinato a continuare, dal momento che Cassie non si è arresa all'idea di non poterlo conquistare. Intanto Nate ha consegnato alla polizia una chiavetta usb che testimonia i rapporti di suo padre Call con delle minorenni, che ha portato al suo arresto, non è escluso che si affronti anche questo argomento nella prossima stagione. Infine c'è Fez, costretto ad affrontare un evento difficile come la morte di suo fratello Ash, avvenuta a seguito di uno scontro nel quale lui stesso è rimasto ferito e per il quale dovrà superare i sensi di colpa che lo affliggono.