Don Matteo 13 torna in tv con un doppio appuntamento: la serie in onda martedì 17 e giovedì 19 maggio Don Matteo 13 torna su Rai1 con un doppio appuntamento. La fiction con Raoul Bova, dopo la pausa dovuta all’Eurovision Song Contest, andrà in onda martedì 17 e giovedì 19 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Don Matteo 13 torna in tv dopo la pausa dovuta all'Eurovision Song Contest 2022. Doppio appuntamento per la fiction di Rai1 record di ascolti, martedì 17 maggio e giovedì 19 maggio. Gli spettatori potranno assistere alle nuove vicende di Don Massimo, il sacerdote interpretato da Raoul Bova. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Raoul Bova torna in tv con Don Matteo 13

Questa settimana doppio appuntamento con Don Matteo 13. La serie tv con Nino Frassica, Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Nathalie Guetta andrà in onda sia martedì 17 maggio con il settimo episodio, sia giovedì 19 maggio con l'ottavo episodio. L'appuntamento è come sempre su Rai1 alle ore 21:20. Inoltre, la fiction è disponibile in diretta streaming e in replica su RaiPlay.

Don Matteo 13, anticipazioni del 17 e del 19 maggio

Martedì 17 maggio va in onda l'episodio 7 di Don Matteo 13 intitolato Le colpe degli altri. Marco fa fatica a stare dietro ai ritmi frenetici della vita di Valentina e si confida con Anna. Quest'ultima potrebbe decidere di usare questa informazione a suo vantaggio, per ricucire la relazione con Marco. Intanto, Cecchini è convinto di portare sfortuna. Nell'episodio 8, in onda giovedì 19 maggio, intitolato Ma è l'amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l'amore? Caterina, madre di Federico, è sospettata di omicidio. Don Massimo cerca di fare chiarezza, mentre Federico sembra credere alla colpevolezza della donna e non le rivolge più la parola. Il Colonnello Anceschi torna a Spoleto. Ha saputo che Valentina si è fidanzata ed è impaziente di conoscere il fortunato. Come reagirà quando saprà che si tratta proprio di Nardi? Infine, Gigi Marzullo vuole intervistare Natalina, che vive con grande ansia l'arrivo della troupe. L'appuntamento con la settima e l'ottava puntata di Don Matteo 13 è martedì 17 e giovedì 19 maggio su Rai1.