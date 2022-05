Don Matteo 13, anticipazioni ottava puntata 19 maggio: torna Anceschi, Marzullo intervista Natalina Le anticipazioni dell’ottava puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 19 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Una nuova indagine per Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Inoltre, il Colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, tornerà a Spoleto e Natalina verrà intervistata da Gigi Marzullo.

A cura di Daniela Seclì

Don Matteo 13, anticipazioni ottava puntata del 19 maggio

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 19 maggio su Rai1. Nell'ottavo episodio, intitolato Ma è l'amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l'amore?, un tentato omicidio sconvolge la tranquillità di Spoleto. Il reato ha fin da subito una sospettata. Si tratta di Caterina, madre di Federico. Le indagini, infatti, evidenziano un legame tra la vittima e Caterina, che risale agli anni dell'adolescenza della donna. Tuttavia, la madre di Federico continua in tutti i modi a professare la sua completa innocenza.

Don Massimo indaga su un caso di tentato omicidio

Nell'ottava puntata di Don Matteo 13, Don Massimo è mosso a compassione dalla storia di Caterina. Scava nel suo passato nel tentativo di fare luce sul caso che la vede coinvolta. Federico non crede all'innocenza di sua madre e questo infligge grande dolore alla donna. Intanto, a Spoleto c'è un gradito ritorno. Il Colonnello Anceschi, infatti, fa visita alla figlia Valentina. È stato informato del suo fidanzamento ed è impaziente di conoscere l'uomo che fa battere il cuore a sua figlia. Anceschi non sa ancora che Valentina ha una relazione con Marco Nardi. Come reagirà? Natalina riceve una notizia inaspettata. Gigi Marzullo sta arrivando in canonica con una troupe televisiva perché intende intervistarla.