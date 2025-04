video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni settima puntata del 17 aprile: Cristina e Pietro si fidanzano, la paura di dirlo a Lorenzo Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 17 aprile. Nei nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, Cristina e Pietro si fidanzano in segreto. Azzurra li scopre subito. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 17 aprile. Gli spettatori assisteranno a due nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, intitolati Teniamoci stretti e La via stretta. Cristina farà i conti con le conseguenze del suo comportamento. Sono tutti delusi da lei, solo Lorenzo le starà vicino. Intanto, Pietro prende coraggio e si fidanza con Cristina in segreto.

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 17 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nel tredicesimo episodio intitolato Teniamoci stretti, al centro il caso di una famiglia in crisi. Intanto, l'atmosfera si fa sempre più tesa. La gravità del gesto di Cristina ha delle ripercussioni sulla casa-famiglia. Il Tribunale incarica Alessia di redigere una relazione dettagliata sulla struttura. Cristina si sente in colpa, ma in pochi sembrano disposti a starle accanto perché la delusione per il suo comportamento è ancora troppo forte. Solo Lorenzo si comporterà in modo paterno con lei. Pietro, assistendo allo slancio di Lorenzo, avvertirà anche lui il desiderio di buttarsi.

Pietro non ha il coraggio di dire la verità a Lorenzo

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8

Nel corso della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda il quattordicesimo episodio intitolato La via stretta. Al centro il caso di un'anziana truffata dal nipote. Intanto, Olly ricorda dei momenti vissuti con il padre e Lorenzo inizia con lei un percorso di terapia per aiutarla. Melody spera che Corrado si faccia sentire presto e attende il suo messaggio. Cristina e Pietro si sono fidanzati in segreto. Azzurra li scopre e li invita a dire la verità a Lorenzo. Pietro, tuttavia, preferisce tergiversare. Cristina inizia a credere che non sia sicuro dei sentimenti che prova per lei.