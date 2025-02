video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni seconda puntata del 6 marzo: il gesto di Suor Azzurra e la decisione di Lorenzo Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 6 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Che Dio ci aiuti 8 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 6 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio della serie con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, intitolati rispettivamente Io ti proteggerò e Smascherati. Nella trama della nuova puntata, la decisione di Lorenzo per combattere gli sprechi e risollevare le condizioni economiche precarie della casa-famiglia. Poi, il gesto di Azzurra che compromette il suo rapporto con Lorenzo. Nel cast anche Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni seconda puntata del 6 marzo

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 6 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato Io ti proteggerò, Azzurra riesce a intercettare una passione di Cristina, quella per il disegno. Ritiene che dovrebbe coltivare questo dono e quindi la sprona a frequentare un corso online di disegno. Cristina, tuttavia, non vuole saperne. Pietro è ne guai, ha mentito al padre, nascondendogli di non essersi mai presentato all'esame per l'Accademia dei Carabinieri. L'unica a conoscere questo segreto è Cristina, che decide di sfruttare questa informazione. Alisia diventa Melody e si offre di aiutare con le pulizie in casa-famiglia accompagnando le faccende domestiche con il canto. Così, attira l'attenzione di Corrado, un avvocato che Azzurra deciderà di coinvolgere nel caso delicato di un uomo che intende interdire il padre anziano.

La precaria situazione economica della casa-famiglia e la decisione di Lorenzo

Giovanni Scifoni interpreta Lorenzo

Nel corso della seconda puntata di Che Dio ci aiuti, andrà in onda anche il quarto episodio intitolato Smascherati. Azzurra sorprende una ragazza rom mentre è intenta a rubare. Così, decide di darle un'opportunità e di portarla in casa-famiglia. Purtroppo la situazione economica della struttura è davvero precaria. Così, Lorenzo è perentorio: basta sprechi. Azzurra, tuttavia, si vede costretta a fare una spesa imprevista e questo rischia di compromettere il rapporto già precario con Lorenzo. Melody ha un'idea. Costruisce una tenda in cui le ragazze possono incontrarsi e confidarsi le loro preoccupazioni. Questa iniziativa porta il gruppo a unirsi. Cristina si convince a frequentare il corso di disegno. Sin da subito scatta una sintonia con il professore.