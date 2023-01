50 Cent: “Farò una serie tv tratta dal film 8 Mile, è importante raccontare la storia di Eminem” Il film del 2002 “8 Mile” diventerà una serie tv. Lo ha annunciato 50 Cent, che ha fatto sapere che nel progetto sarà coinvolto anche Eminem.

A cura di Daniela Seclì

50 Cent ha annunciato che il film del 2002 8 Mile, interpretato da Eminem e che racconta la vera storia del rapper, diventerà una serie tv. Nel progetto sarà coinvolto anche lo stesso Marshall Mathers. La notizia è stata annunciata in un'intervista rilasciata a BigBoyTv.

50 Cent annuncia la serie tv tratta da 8 Mile

"Porterò 8 Mile in televisione, ci stiamo già muovendo. Se Eminem lo sa? È coinvolto nel progetto": con queste parole, il rapper 50 Cent, all'anagrafe Curtis James Jackson III, ha annunciato questa importante novità. L'artista si è anche detto intenzionato a fare le cose in grande, si è sbilanciato sui dettagli del progetto e sui motivi che lo hanno spinto a impegnarsi nel portarlo a termine.

Perché 50 Cent ritiene importante una serie tv sulla storia di Eminem

50 Cent ha spiegato di ritenere importante riportare in tv la rivalsa raccontata nel film 8 Mile e ispirata alla vera storia di Eminem: "Se ho dovuto convincere Eminem? No, penso che questo progetto vada fatto perché è l'eredità di Eminem". In particolare, 50 Cent ha rimarcato quanto sia importante conoscere la storia dell'artista per comprendere la sua musica: "Si tratta della cultura che perde il suo colore, perché tutti apprezzano la black music. Quando vedono qualcuno come Eminem, che nell'ambiente è accettato e rispettato, sentono di esserne parte anche loro". Infine, 50 Cent ha paragonato questo progetto al reboot di Willy, il principe di Bel Air: "Voglio mostrare e offrire molti più dettagli, cose dette nelle varie interviste. Vedrete emergere queste cose nel carattere dei personaggi". 50 Cent, al momento, non ha fatto sapere dove verrà distribuita la serie. In fondo, il progetto è solo all'inizio, ma a giudicare dall'entusiasmo con cui ne parla, per coloro che hanno amato il film 8 Mile, potrebbero arrivare ulteriori notizie molto presto.