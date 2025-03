video suggerito

Zeudi eliminata dal Grande Fratello, la strategia di Lorenzo che manda Helena al televoto contro di lei Il primo esito della finale del Grande Fratello sembra già una sentenza, visto che si scontrano le due favorite alla vittoria. Ad avere la meglio è Helena, a mandarla al televoto contro Zeudi è proprio Lorenzo Spolverato.

A cura di Andrea Parrella

Non sono trascorse due ore dall'inizio della puntata e la finale del Grande Fratello arriva già a un momento determinante. Le due sfidanti alla vittoria finali, quelle individuate come favorite alla vigilia, si ritrovano subito al televoto flash una contro l'altra. Zeudi Di Palma ed Helena Prestes sono, infatti, le prime sfidanti di questa finale del Grande Fratello e un televoto flash determina chi tra le due potrà restare in casa e giocarsi la vittoria finale.

Il televoto flash a sorpresa tra Helena e Zeudi

A determinare questo scontro tra titani è un gioco delle tessere che prevedere ognuno dei concorrenti debba scegliere un bussolotto sotto il quale c'è un simbolo che determinerà il destino di ognuno di loro. La prima a pescare il simbolo del televoto flash è proprio Zeudi, mentre gli altri concorrenti si salvano fino a quando Lorenzo Spolverato non estrae il simbolo dorato che gli consente al contempo di salvarsi dal televoto flash e scegliere chi tra Helena, Jessica e Chiara dovrà sfidare Zeudi. Lorenzo non ci pensa due volte e sceglie proprio Helena, consapevole che così uscirà dalla corsa una delle due concorrenti favorite alla vittoria finale secondo i pronostici della vigilia.

Zeudi eliminata per una manciata di voti

Questo consentirà a Lorenzo Spolverato maggiori possibilità di arrivare fino alla fine e, perché no, puntare al massimo risultato della vittoria finale, contando su un intreccio di fattori favorevoli. Il televoto flash concede al pubblico da casa pochi minuti per votare tra due protagoniste assolute di questa edizione. Se infatti Helena era definita favorita della vigilia dai bookmaker, Zeudi rientrava comunque tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico e proprio nel sondaggio pubblicato da Fanpage a poche ore dalla finale, i lettori avevano incoronato Zeudi come la vincitrice di questa edizione. A chiusura del televoto, Alfonso Signorini chiede un'ultima opinione a entrambe le concorrenti. Zeudi si dice certa che sarà lei a uscire: "Stimo molto Helena, al di là di tutto quello che è successo tra noi, si è dimostrata anche una giocatrice astuta". Helena ribatte: "Visto quello che ha detto lei, secondo me esce lei". Alla fine ad uscire è Zeudi, con il 48% del televoto contro il 52% che salva Helena.