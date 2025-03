Zeudi Di Palma: “Guadagno 500 al mese. Se dopo il GF non troverò lavori in tv, mi dedicherò ad altro”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella notte Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono confrontate sulle loro vite e sui loro guadagni. Nella casa del Grande Fratello, a pochi giorni dalla finale, l'ex Miss Italia ha rivelato di guadagnare molto poco, ecco perché starebbe cercando di "strutturarmi per un lavoro classico" che le consenta di avere una stabilità economica, a prescindere dal suo impegno nel mondo dello spettacolo. Le parole riportate da leggo.it.

Le parole di Zeudi Di Palma

Rivolgendosi a Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello ha lamentato di guadagnare poco come fotomodella. "Tu almeno vai al sushi ed esci, io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Guadagno veramente poco, non sto scherzando, guadagno quasi nulla", le parole riportate da leggo.it. L'ex Miss Italia ha aggiunto: "Molti pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. Oggi mi chiamano, poi mi chiamano tra dieci o venti giorni. Un mese posso guadagnare 2.000 euro e poi per altri zero, ma zero davvero, non per modo di dire". La concorrente ha spiegato che in media guadagna 500 euro al mese e "per questo sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo, perché comunque è bellissimo questo mondo, però è molto precario. Non sai se poi ti chiamano, arriva la chiamata". Nei momenti di pausa dal mondo della tv, per questo motivo, "devi crearti un piano A".

"Dopo il GF arriveranno momenti migliori, ma durerà poco"

Zeudi Di Palma, riporta Leggo.it, ha spiegato alla sua compagna di avventura nel reality che dopo il Grande Fratello "arriveranno momenti migliori, più tranquilli", ma non dureranno a lungo. "Quella luce dopo due o tre mesi si spegne, è una vetrina in generale per fare qualcosa dopo, se ti impegni. Ma non puoi basarti su quello che hai fatto al Grande Fratello" ha continuato. Ha concluso sottolineando che le piace il mondo dello spettacolo, "però voglio essere realista": "Se non troverò molto da fare, mi dedicherò ad altro".