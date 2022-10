Vincenzo De Lucia diventa Francesca Fagnani a Step, Belve diventa “Bestie” L’imitatore napoletano continua nelle sue trasformazioni all’interno di Stasera tutto è possibile. Dopo Milly Carlucci, il suo nuovo personaggio è Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani è l'ennesima trasformazione incredibile di Vincenzo De Lucia. L'imitatore napoletano, classe 1987, continua a prendersi il suo spazio all'interno di Stasera tutto è possibile proponendo sempre nuove imitazioni. Dopo Milly Carlucci, vista all'esordio stagionale, è toccato alla giornalista delle domande scomode, protagonista del format "Belve" che nell'imitazione di De Lucia diventa "Bestie". L'intervista è a una dei protagonisti del game-show, Katia Follesa, che sta al gioco e confeziona insieme all'imitatore uno sketch divertentissimo.

Stasera tutto è possibile: leggerezza contro tv trash

Mentre al Grande Fratello Vip va in scena una delle pagine più brutte della storia della televisione recente, Stasera tutto è possibile dispensa leggerezza anche passando da questi intermezzi. Il programma condotto da Stefano De Martino è uno spazio rodato, una sicurezza che funziona grazie a un cast affiatato e consolidato. Non solo Vincenzo De Lucia, ma anche Francesco Paolantoni, Biagio Izzo (partner anche a teatro di Stefano De Martino), così come tutti gli altri che gravitano stabilmente attorno al programma: Aurora Leone, Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, Pucci, Valeria Graci, Nathalie Guetta e, fino allo scorso anno, Elettra Lamborghini.

Da Mara Venier a Francesca Fagnani: chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli e ha 35 anni. È attore e imitatore, ma nel suo percorso formativo ha svolto tutti i mestieri della nobile arte dello spettacolo: sceneggiatore, aiuto-regista, regista, formatore. È un ‘female impersonator', è specializzato nelle imitazioni dei personaggi femminili. A Fanpage.it, in una intervista, disse che era il suo modo per rendere omaggio alle grandi donne dello spettacolo: "La considerazione che io ho del mondo femminile è altissima. Da parte mia, non c’è mai stata alcuna volontà di distruggere queste donne che stimo profondamente. Anzi, per me, l’elemento dissacrante è già quello di un uomo che le imita. Cerco solo di esaltare sfaccettature e caratteristiche, nella speranza di divertire il pubblico".