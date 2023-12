Uomini e Donne in pausa per Natale: quando va in onda l’ultima puntata e quando ritorna su Canale 5 Anche quest’anno Uomini e Donne va in pausa per le feste di Natale e Capodanno: ecco quando va in onda l’ultima puntata e quando ritornerà il dating show di Maria de Filippi su Canale 5.

A cura di Gaia Martino

Anche quest'anno Uomini e Donne si ferma per le festività natalizie. Il dating show di Maria de Filippi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5, come altri programmi, andrà in vacanza: l'ultima puntata del 2023 sarà trasmessa il 22 dicembre. I palinsesti Mediaset subiranno alcune variazioni in occasione delle feste di Natale e di Capodanno e per questo motivo il percorso dei tronisti, Cristian Forti, Brando Ephrikian e Ida Platano, e di tutti i protagonisti del parterre maschile e femminile del trono Over riprenderanno il loro corso a gennaio 2024. Ecco le date di stop e ripartenza del programma.

Quando finisce Uomini e Donne: l'ultima puntata prima di Natale 2023

L'ultima puntata del 2023 di Uomini e Donne, prima delle festività, è in programma per il 22 dicembre 2023. Poi, la trasmissione sparirà temporaneamente dal palinsesto di Canale 5 per due settimane per lasciare spazio a programmi e film a tema natalizi che ogni anno fanno compagnia ai telespettatori. Salvo cambi di programmazione improvvisi della rete ammiraglia Mediaset, il dating show di Maria de Filippi con Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti storici, tornerà in onda nel primo lunedì dopo l'Epifania, nel 2024, con nuovi sviluppi delle vicende sentimentali dei protagonisti della stagione in corso.

Quando ricomincia dopo la pausa natalizia: la prima puntata a gennaio 2024

Uomini e Donne, in seguito allo stop per le festività natalizie, tornerà in onda nella settimana successiva all'Epifania. La prima puntata del dating show del 2024 è in programma, infatti, per l'8 gennaio 2024. A partire da questa data i telespettatori potranno tornare a seguire i percorsi di Ida Platano, Cristian Forti e Brando Ephrikian, i tronisti del Classico, e le vicende sentimentali dei protagonisti del Trono Over.