Topo nella casa del Grande Fratello, paura tra gli inquilini: la regia cambia inquadratura Nella casa del Grande Fratello è entrato un ospite indesiderato. Si tratta di un piccolo topo che è stato avvistato da alcuni concorrenti, come Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. Non è la prima volta che un roditore viene visto in cucina, era già successo in alcune edizioni precedenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo ‘inquilino' nella casa del Grande Fratello 2024. Anche in questa edizione è comparso all'improvviso un topo, che ha spaventato alcune concorrenti. In particolare, Amanda Lecciso ha informato gli inquilini dell'ospite indesiderato e la regia, subito dopo, avrebbe cambiato inquadratura. Non è la prima volta che un roditore riesce a entrare nella Casa: era già successo altre due volte in precedenti edizioni.

"Ho visto entrare un topo", ma la regia censura

Ad accorgersi per prima della presenza di un topo sarebbe stata Mariavittoria Minghetti che, confidandosi con alcune inquiline, ha raccontato di aver visto "una cosa correre". Nei video che circolano su X si vede Amanda Lecciso arrivare in cucina e informare Lorenzo Spolverato e Giglio della presenza del roditore. "Ho visto entrare un topo", ha detto la concorrente. La regia subito dopo ha cambiato inquadratura, a voler censurare l'argomento. Sentendo il racconto delle coinquiline, Jessica Morlacchi si sarebbe piuttosto spaventata e avrebbe chiesto ai compagni di non fare del male all'animale, di cui al momento non c'è traccia.

Non è la prima volta che un topo entra al GF: i precedenti

Anche nelle scorse edizioni l'ospite indesiderato era entrato nella Casa del GF. In particolare, nel 2021, l'animale si aggirava per la cucina spaventando i concorrenti. "Che schifo", avevano esclamato alcuni di loro. Anche l'anno prima si era verificato un episodio simile, quando la contessa Patrizia De Blanck aveva rivelato che due "ospiti roditori" erano comparsi all'improvviso provenienti dal giardino. "Il più piccolo è sparito subito, mentre quello mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia, attirato dal fatto che gli lasciassi un piattino con qualche avanzo di cibo", aveva raccontato l'ex concorrente una volta uscita dal programma.