Torna Una pezza di Lundini, lo spot in onda a sorpresa durante la terza serata di Sanremo Dopo l’exploit delle prime due edizioni, Una Pezza di Lundini tornerà in onda su Rai2. Non è ancora chiaro quando, ma la notizia è arrivata attraverso la messa in onda dello spot durante il Festival.

A cura di Andrea Parrella

L'annuncio arriva durante il Festival di Sanremo, con uno spot pubblicitario tra un'esibizione e l'altra che annuncia il ritorno di Una pezza di Lundini. Il programa di seconda serata ideato da Giovanni Benincasa e lo stesso Valerio Lundini è stato uno dei casi televisivi della scorsa stagione televisiva, con due edizioni in seconda serata su Rai2 che hanno rivelato il talento del comico romano, così come quello di Emanuela Fanelli.

Quando torna Una pezza di Lundini

Una Pezza di Lundini tornerà con certezza su Rai2, ma non è ancora chiaro quando. Lo spot fa riferimento a un imprecisato prossimamente, ma per gli appassionati del programma è già una buona notizia, visto che nelle scorse settimane il titolo sembrava essere finito nel dimenticatoio, con grande incertezza rispetto al possibile futuro della trasmissione, finita nel dimenticatoio dopo l'annuncio del ritorno in occasione della presentazione dei palinsesti annuali della scorsa estate. A commentare è stato proprio Lundini, molto attivo sui social in queste serate sanremesi, che dal suo popolarisssimo account Twitter ha scritto, a pochi minuti dalla messa in dona dello spot: "L'ho saputo poco fa".

Gli ospiti di Lundini nelle prime edizioni

Nel corso delle prime due stagioni Una Pezza di Lundini è diventato molto popolare, conquistando grande attenzione da parte di un pubblico di giovanissimi, che si è appassionato allo stile di conduzione di interviste che definire surreali è dir poco, dando vita a piccole pietre miliari del web. Da Matteo Berrettini a Caterina Guzzanti, Andrea Delogu, passando per Giovanni Floris, Sergio Caputo, Lillo e Greg, Maccio Capatonda, Nino Frassica. Sono tantissimi gli ospiti che si sono prestati alle interviste no sense di Valerio Lundini nel corso delle settimane.

La prima edizione di Una Pezza di Lundini è andata in onda nell'autunno del 2020, per poi fermarsi in inverno e ripartire nella primavera del 2021. Stesso periodo in cui è presumibile il programma torni in onda, come sempre in seconda serata su Rai2.