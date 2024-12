video suggerito

Tommaso Franchi bara durante la nomination al GF, sapeva già quale piramidale pescare Tommaso Franchi ha barato nel corso dell’ultima sessione di nomination al Grande Fratello. Il concorrente fiorentino si è tradito parlandone con Maria Vittoria Minghetti, alla quale aveva consigliato quale piramidale pescare per poter avere diritto a fare una nomination segreta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Tommaso Franchi ha barato nel corso dell’ultima sessione di nomination al Grande Fratello. Lo dimostra un video circolato su Twitter nel quale è lui stesso a tradirsi, parlandone con Mariavittoria Minghetti. A differenza dei suoi coinquilini, infatti, Tommaso aveva avuto la possibilità di andare a prendere il tavolino con i piramidali da posizionare in salotto prima delle nomination. In quel frangente, probabilmente, è riuscito a spiare la base dei piramidali e a memorizzare la posizione di quelli senza bollino nero in maniera tale da potersene servire in seguito. E, infatti, quando è toccato a lui pescare, Franchi è riuscito a prendere un piramidale che gli ha consentito di fare una nomination segreta.

Il video in cui Tommaso Franchi ammette di avere barato

Un video che sta circolando su Twitter – ormai X – mostra Tommaso discutere con Mariavittoria proprio dei piramidali. “Erano pochissimi i rossi stasera”, ha commentato la dottoressa e Franchi ha replicato: “Si vece che non mi ascolti”. “Sai quale ho preso? Quello che avevi detto tu. Era rotto lateralmente”, si è quindi tradita Mariavittoria, prima di rendersi conto dell’errore e portarsi le mani alla bocca in un’espressione di divertita sorpresa.

Ma nella Casa hanno ascoltato la sua nomination

Nella nomination di Tommaso, tuttavia, non tutto è andato come previsto. L’idraulico toscano ha pescato un piramidale rosso che gli ha consentito di fare una nomination nel segreto del confessionale ma, a causa di qualche inaspettato errore, l’audio della sua nomination è risuonato forte e chiaro nella Casa. In questo modo, i suoi coinquilini hanno potuto ascoltare la nomination allo stesso modo di come avviene per le palesi. A svelarlo sono state Maria Monsè e la figlia Perla Maria che, una volta in confessionale, hanno ricambiato la nomination ottenuta da Tommaso: "Lo votiamo perché l'audio dal confessionale era aperto e abbiamo sentito che ci ha nominate".