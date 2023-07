Tim Summer Hits 2023, la scaletta della seconda serata a Roma su Rai2: cantanti e orari Domenica 2 luglio torna il Tim Summer Hits 2023 con il secondo appuntamento da piazza del Popolo a Roma. Sul palco Fedez, Annalisa, gli Articolo 31, Marco Mengoni ed Elodie, Giorgia, Achille Lauro e tanti altri. L’appuntamento è a partire dalle 21.30 su Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Domenica 2 luglio torna l’appuntamento con il Tim Summer Hits 2023, la kermesse musicale che porta in scena i tormentoni estivi più caldi del momento. Alla conduzione di questo secondo appuntamento torna la coppia formata da Andrea Delogu e Nek.

Nel dietro per quinte, a commentare lo show ci saranno ancora gli Autogol, il trio di YouTuber composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. Le loro interviste agli artisti saranno intervallate dai collegamenti con il box di Rai Radio 2 presidiato da Ema Stokholma.

Anche questo secondo appuntamento si è svolto a Roma, in Piazza del Popolo e andrà in onda in prima serata su Rai 2. Sul palco, i grandi artisti della musica italiana, da Giorgia, gli Articolo 31, Fabrizio Moro, Fedez, Marco Mengoni ed Elodie e tanti altri.

I nomi dei cantanti al Tim Summer Hits 2023 in Piazza del Popolo

Tra gli ospiti previsti nel corso della seconda puntata di Tim Summer Hits spiccano diversi nomi di punta, che hanno firmato i tormentoni dell'estate, come il trio composto da Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 che canteranno Disco Paradise e la coppia esplosiva formata da Elodie e Marco Mengoni con la loro Pazza Musica, ma anche Achille Lauro e Rose Villain. Ecco la scaletta completa della serata:

Achille Lauro e Rose Villain

Annalisa

Ariete

Articolo 31

Boomdabash

Bresh

Dargen D’Amico

Emma

Fabrizio Moro

Fedez

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Guè

Irama e Rkomi

LDA

Leo Gassman

Marco Mengoni e Elodie

Madame

Paola & Chiara

Pinguini Tattici Nucleari

Rosa Chemical

Tananai

Tedua

Dove vedere la seconda puntata di Tim Summer Hits e a che ora

Il secondo appuntamento con il Tim Summer Hits andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.30 circa e in contemporanea su Rai Radio 2, dove Ema Stokholma racconterà la serata minuto per minuto. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming, collegandosi all piattaforma ufficiale di RaiPlay.