Tale e Quale Show 2023: le imitazioni della terza puntata e le anticipazioni del 6 ottobre 2023 Questa sera, venerdì 6 ottobre, è in programma su Rai1 la terza puntata di Tale e Quale Show: i concorrenti imiteranno nuovi personaggi della musica italiana e saranno giudicati da Malgioglio, Panariello, Goggi e un giurato a sorpresa. Stasera sarà stilata una nuova classifica provvisoria.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera di venerdì 6 ottobre 2023 è in programma su Rai Uno la terza puntata di Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici. Anche stasera, oltre loro, ci sarà un quarto giurato a sorpresa, un imitatore di un personaggio noto dello spettacolo italiano. I 1o concorrenti imiteranno nuovi grandi della musica italiana e, dopo le valutazioni dei giudici, conosceranno il loro posto in classifica. Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì sono saliti sul podio nelle prime due puntate.

Le imitazioni di stasera a Tale e Quale Show 2023

Dopo la vittoria di Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì nelle prime due puntate, questa sera la classifica provvisoria premierà un nuovo concorrente di Tale e Quale Show. Queste le imitazioni previste per questa sera:

Ginevra Lamborghini – Dua Lipa

Ilaria Mongiovì – Lady Gaga

Pamela Prati- Donatella Rettore

Jasmine Rotolo – Sade

Maria Teresa Ruta – Ambra Angiolini

Jo Squillo – La Rappresentante di Lista

Alex Belli – Rosa Chemical

Gaudiano – Lewis Capaldi

Lorenzo Licitra – Diodato

Scialpi – Domenico Modugno

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni – The Ronettes

I protagonisti per preparare le loro esibizioni sono seguiti dai tutor e "vocal coach", cioè da Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la "actor coach" Emanuela Aureli.

Chi è il quarto giudice a sorpresa venerdì 6 ottobre 2023

Anche nella terza puntata del programma televisivo in programma per stasera, oltre a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, è prevista la presenza di un quarto giurato che valuterà i concorrenti imitando, però, un personaggio dello spettacolo italiano. Scrive Tv Blog che per la serata è stata scelta Amelia Villano, imitatrice ed ex concorrente di The voice of Italy, che vestirà i panni di Belen Rodriguez.