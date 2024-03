Sorpresa per Kumo dopo l’eliminazione ad Amici 23: la comunicazione prima di lasciare la casetta Kumo ha vinto una borsa di studio alla Dance Haus di Milano dopo l’eliminazione ad Amici 23. L’ormai ex allievo, prima di lasciare la casetta, ha ricevuto l’importante comunicazione dalla direttrice della scuola: “Colpita dal tuo talento e dalla tua personalità, sarò felice di accoglierti nella nostra community”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'eliminazione nel primo Serale di Amici 23, Kumo ha ricevuto un'importante comunicazione da Susanna Beltrami, direttrice di Dance Haus, uno dei più importanti centri di formazione per la danza. Il ballerino ha colpito la coreografa che gli ha offerto una borsa di studio dalla durata di un anno: "Sarò felice di accoglierti nella nostra grande community a Milano", le parole all'ormai ex allievo del talent show.

L'annuncio per Kumo dopo l'eliminazione

Prima di lasciare per sempre la casetta di Amici 23, Kumo ha assistito ad un video nella saletta comunicazioni insieme a tutti i suoi compagni di avventura. A parlare è Susanna Beltrami, direttrice della Dance Haus a Milano che gli ha offerto una borsa di studio dalla durata di un anno: "Ho seguito il tuo percorso ad Amici e sono rimasta colpita dal tuo talento e dalla tua personalità. Sono qui ad offrirti una borsa di studio di 1 anno per poter studiare presso l'Hip hop departement. Potrai studiare tutte le tecniche urban, ma anche danza classica, contemporanea. Sarò felice di accoglierti nella nostra grande community", ha dichiarato in videomessaggio. L'ex allievo del talent show, emozionato, ha ringraziato: "Una bellissima cosa, grazie mille".

Il ballottaggio finale perso contro Lil Jolie

Nella prima puntata del Serale di Amici 23, Kumo è stato il secondo eliminato, dopo Ayle. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Lil Jolie e in casetta ha ricevuto la spiacevole comunicazione da Maria de Filippi. Sui social, all'indomani del suo addio al programma, ha commentato: "Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto".