Simona Branchetti da Morning News alla prima serata su Canale5: “Uno spazio fisso” Simona Branchetti, apprezzata conduttrice di Morning News, lancia un appello a Piersilvio Berlusconi, AD Mediaset: “Mi piacerebbe moltissimo avere uno spazio fisso in prima serata”.

A cura di Stefania Rocco

Simona Branchetti, apprezzata conduttrice di Morning News – rotocalco estivo di Canale 5 – lancia un appello a Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset. La giornalista e conduttrice, al timone del format da qualche anno con discreti risultati, non nasconde il desiderio di cimentarsi in un progetto simile ma che le consenta di occupare uno spazio diverso e più pregiato: la prima serata. Ex volto di Sky Tg24, Simona ha trovato uno spazio ben definito a Mediaset. E i consensi conquistati potrebbero presto lanciarla dritta verso il prime time.

L’appello di Simona Branchetti

“Non ho mai nascosto che mi piacerebbe moltissimo avere uno spazio fisso in prima serata. Appello a Pier Silvio? Speriamo! Chissà che leggendo questa intervista non gli venga in mente l’idea di farmelo fare”, ha dichiarato la giornalista in un’intervista al settimanale Nuovo, dimostrando di avere le idee ben chiare circa un eventuale progetto in prima serata. Un modello di riferimento? Lo stile rapido e coinvolgente di Nicola Porro.

La carriera di Simona Branchetti

Giornalista professionista laureata in Giurisprudenza, Branchetti ha cominciato la sua carriera nel 2002 collaborando con il quotidiano La Voce di Forlì. Il salto verso l’informazione televisiva arriva nel 2003 con l’ingresso della donna tra i volti di SkyTg24. Approda a Mediaset nel 2007 da conduttrice del Tg5. È il volto dell’edizione del mattino all’inizio, per poi passare alla conduzione dell’edizione delle 13. La popolarità della giornalista cresce nel 2021 quando la rete decide di affidarle l’edizione mattutina di Morning News in sostituzione di Mattino5. Nel 2022, invece, Branchetti conduce un’edizione estiva di Pomeriggio5, per poi cedere il posto a Barbara D’Urso, conduttrice titolare dell’edizione originale del format, in onda tutti i pomeriggi su Canale5.