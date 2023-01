Silvia eliminata da Masterchef 12 critica chef Barbieri: “La sua è stata una grave caduta di stile” Dopo essere stata eliminata da Masterchef 12, l’aspirante chef Silvia ha lanciato una frecciatina a chef Barbieri: “I commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far discutere la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Dopo l'eliminazione del concorrente Francesco, che ha voluto ricordare ai tre giudici di trovarsi davanti a persone prima che ad aspiranti chef, anche Silvia ha detto la sua a chef Bruno Barbieri sia prima che dopo essersi tolta il grembiule e aver abbandonato la cucina.

L'eliminazione di Silvia da Masterchef 12

Silvia è stata eliminata nella puntata del 26 gennaio di Masterchef 12. La concorrente è risultata la peggiore nell'ultimo step dello Skill Test dello chef Jeremy Chan. Prima di togliersi il grembiule e ascoltare il verdetto, ha avuto un confronto con chef Barbieri, davanti agli occhi degli altri giudici e dei concorrenti. "Sembra che tu abbia voglia di andartene via", ha detto lo chef. "Esco volentieri", ha ribattuto la concorrente. E ha poi aggiunto: "É proprio la mia leggerezza che mi porta a dire questo. Io ritengo che bisognava avere un giudizio bilaterale, sia per quello che è l'impiattamento che la tecnica. E secondo me questa cosa non c'è stata".

A quel punto il giudice è intervenuto, parlando anche a nome degli chef Cannavacciuolo e Locatelli: "Abbiamo sempre detto che tu hai palato, avevi gusto e che i tuoi piatti erano gustosi". "Evidentemente non è bastato, forse mi sono spiegata male io. Io sono convinta che ognuno di voi tenga a noi", ha concluso Silvia.

La frecciatina a chef Barbieri dopo lo show

Tornata alla sua vita di tutti i giorni, Silvia ha scritto un lungo post sui social ripercorrendo il suo percorso nella cucina di Masterchef, di cui si sente nel complesso soddisfatta, e ringraziando i compagni:

L’avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta.Ringrazio innanzitutto l’organizzazione che consente la realizzazione del programma, c’è tanto lavoro dietro le quinte, con me tutti sono sempre stati gentili, disponibili e bravi! Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c’è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po’ meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura.

L'ex concorrente ha poi voluto lanciare una frecciatina allo chef Barbieri, criticandolo per i commenti che nel corso delle puntate le ha rivolto per via dei suoi capelli e del grembiule, non sempre in ordine: "Una tiratina di orecchie a chef Bruno Barbieri perché ai giudici non tutto può essere consentito; i commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più".