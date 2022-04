“Si è tolta la dentiera avanti a me”, Bruno offende Pinuccia e scatena lo studio di Uomini e Donne A Uomini e Donne si è acceso un dibattito in studio dopo un commento di Bruno sulla serata trascorsa con Pinuccia: il Cavaliere “è stato poco carino e educato” secondo tutti i presenti.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi gli animi si sono scaldati quando Maria De Filippi ha dato parola alla conoscenza tra Pinuccia e Bruno del Trono Over. L'atteggiamento critico della Dama nei confronti degli uomini ha fatto sbottare il Cavaliere il quale, chiamato a commentare la serata trascorsa insieme a lei, si è lasciato andare ad un dettaglio che ha fatto discutere. "Non avresti dovuto dirlo" gli è stato poi recriminato.

Il commento di Bruno su Pinuccia

Bruno del Trono Over di Uomini e Donne non ha apprezzato che, durante la cena, Pinuccia si è tolta più volte la dentiera. "Ci mettiamo a mangiare e si toglie la dentiera avanti a me? Vergognosa. Me l'ha fatto per tre volte" ha detto il Cavaliere, lasciando sorpresi tutti i presenti. "Ma cos'hai da brontolare? Ti ho mancato di rispetto?" ha subito replicato la diretta interessata, prima dell'intervento di Maria De Filippi: "Forse è capitato, dai Bruno". "Ti ha dato fastidio?" ha chiesto ancora Pinuccia a Bruno, "Certo" è stata la risposta immediata. Ma quanto emerso ha fatto storcere il naso a molti, tra cui Gloria, la Dama che ha interrotto nella scorsa puntata la conoscenza con Riccardo Guarnieri: "Non è stato carino dire questa cosa, dì non mi piace la signora. Questa è una cosa brutta". Allora Pinuccia è esplosa: "Un po' di rispetto ci vuole per noi donne. Neanche io ti voglio più".

Alessandro attacca Bruno

"Non è stato carino, poteva evitare" ha commentato ancora Gianni Sperti – "Sono certo che è capitato perché mi sono permesso di chiedere ad Alessandro". Allora è intervenuto l'altro Cavaliere che ha conosciuto a fondo Pinuccia, con la quale però è rimasta solo una "bella amicizia": "Non è mai successo con me, Signor Bruno sono cose da dire pubblicamente queste? Anche se fosse vero, hai sbagliato. Non si dicono certe cose" ha urlato contro Bruno. Solo allora è intervenuta Maria De Filippi, per finire: "Se anche fosse successo, può anche essere allontanata per questo?".