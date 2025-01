video suggerito

Shaila si difende dalle accuse di Stefania Orando al GF: “Se con Lorenzo fingessi dovrei andare in terapia” Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 20 gennaio, Stefania Orlando accusa Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di fingere la relazione: “Sono un’associazione a vincere”. L’ex velina, però, nega che la loro storia sia una messa in scena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata del Grande Fratello del 20 gennaio si apre con la vicenda legata a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti da giorni di violenti litigi. Gli inquilini della Casa si sono lamentati con Alfonso Signorini per il loro comportamento e c'è chi, come Stefania Orlando, che li accusa di fingere.

Le accuse a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nel corso del primo collegamento della Casa, Alfonso Signorini rivela a Shaila Gatta e a Lorenzo Spolverato che in molti si sono lamentati per il loro comportamento e per le liti violenti che hanno avuto nei scorsi giorni. I due hanno visionato alcune clip in cui gli altri inquilini della Casa mettono in chiaro cosa pensano del loro rapporto. Stefania Orlando dice la sua: "Sembra che siano in competizione tra di loro, fanno gara a chi grida di più. Mi sembrano un'associazione a vincere, sono consapevoli del fatto che le coppie hanno molto successo". E Luca Calvani: "Sono stufo di gestire due ragazzini".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si difendono dalle accuse

"Si spettacolarizza tutto, dal bacio alla lite. Perché?" chiede il conduttore a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L'ex velina, però, si difende dalle accuse: "La nostra modalità è questa, incassiamo troppo". Spolverato, poco dopo, sottolinea come i due si siano già scusati con gli altri inquilini: "Ci siamo vergognati. Non è il modo giusto di litigare, lo sappiamo". Il conduttore, interpella Stefania Orlando: "Sono certa che loro si siano piaciuti e che un'attrazione ci sia. Restano insieme perché fanno una forza, c'è una grande volontà di mettersi in mostra. Non credo nella genuinità di questa coppia, vogliono vincere". Shaila Gatta, ribatte: "Come fai a sapere cosa proviamo? Con il montepremi mi compro il Gaviscon e vado in terapia, sarei masochista a fare una cosa del genere". Lorenzo Spolverato interviene dicendo che, anche se fossero separati, riuscirebbero comunque ad essere personaggi forti. "Insieme danno il peggio di loro" conclude Calvani.