video suggerito

Shaila in lacrime per Lorenzo Spolverato al GF: “Non mi dai attenzioni, non voglio continuare a stare con te” Nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha discusso con Lorenzo Spolverato perché convinta che non le dia abbastanza attenzioni: “Non ricevere un abbraccio durante la giornata mi manca”. L’ex velina è scoppiata a piangere e ha messo in discussione la relazione: “Lasciamoci allora. Quando prova a mettersi in discussione e cambiare il suo carattere?”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello qualcosa sembra essersi rotto. L'ex velina di Striscia la Notizia è scoppiata a piangere dopo aver litigato con il fidanzato, perché sostiene che non le dia le attenzioni che merita. "Mi manca non ricevere un abbraccio durante la giornata", ha spiegato. Poi si è sfogata e ha confessato di aver pensato alla rottura: "Lasciamoci allora".

"Non mi dai attenzione, non sono una tua amica"

"Non sono una tua amica, sono la tua fidanzata", ha detto Shaila a Lorenzo durante una discussione avuta nella sala trucco. La ragazza è stanca di non ricevere le sue attenzioni, sottolineando come sia gentile e carino con gli altri e non con lei, la persona con cui invece dovrebbe esserlo maggiormente: "Accetto delle cose tue perché ti amo, ci sto provando, sto imparando. Ma mettiti nei miei panni, non ricevere un abbraccio durante la giornata mi manca. Non hai attenzione nei miei riguardi". Poi ha aggiunto: "Questa attenzione e carineria che hai con gli altri, con me non ce l'hai". Spolverato ha provato a difendersi, precisando di non essersene accorto: "Non mi sembrava di non essere stato carino".

Shaila in lacrime dopo il confronto con Lorenzo

Dopo aver avuto una discussione con Lorenzo, Shaila si è sfogata in giardino con Ilaria Galassi. "Ho bisogno di affetto, non sono solitaria, non so se voglio continuare", ha detto in lacrime. "Si dice che nella rabbia non si prendono scelte, ma quanto ne vale la pena se lui non si mette in discussione?", ha poi aggiunto in preda ai dubbi. La gieffina ha addirittura pensato di mettere fine alla relazione: "Lasciamoci allora, lo capisce o no che non è da solo? Quando prova a mettersi in discussione, a smussare qualcosa del suo carattere per me? Non so più che fare".