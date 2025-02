video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi profonda, si dicono addio al Grande Fratello La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrerebbe essere giunta al capolinea. Nella puntata del Grande Fratello in onda giovedì 27 febbraio, i due hanno chiarito di essersi allontanati. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È finita la luna di miele tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 27 febbraio, i due sono stati chiamati rispettivamente nel confessionale e in mistery per commentare la crisi che stanno attraversando. La loro storia, però, sembra aver raggiunto un punto di rottura.

"Shaila Gatta è gelosa di Chiara Cainelli": i motivi della crisi con Lorenzo Spolverato

"Non stiamo insieme" ha chiarito Shaila Gatta ad Alfonso Signorini. Il conduttore ha sottolineato come il loro non sia un rapporto totalmente sano. "È iniziato tutto con questa passione enorme. Dal mio lato c'è un mettersi sempre al secondo posto" ha aggiunto Gatta. Per Signorini, poi, l'ex velina è troppo propensa a giustificare e accettare sempre i comportamenti di Spolverato. Per Lorenzo, invece, c'è mancanza di comprensione da parte della sua dolce metà. Tra i motivi della crisi, ci sarebbe la gelosia di Gatta nei confronti di Chiara Cainelli, inaccettabile per Lorenzo Spolverato.

La scelta di Shaila Gatta di "abbandonare" Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato ha chiarito che il motivo per cui il rapporto con Shaila Gatta è terminato non ha a che vedere con la sua gelosia nei confronti di Chiara Cainelli. "È finita perché non mi sono messo in discussione. Non sono mai stato chiaro nei miei comportamenti" ha aggiunto. E ancora: "Alcune parole che Shaila ha detto mi sono rimaste dentro, anche se l'ho perdonata". Shaila Gatta ha chiarito: "Sono successe così tante cose che ci hanno portato a non parlarci più. Io scherzo sulle clip dove vuole essere protagonista". Alfonso Signorini mette Shaila Gatta di fronte a una scelta: andare in mistery da Lorenzo per concedergli un'altra possibilità, oppure tornare in salone dagli altri. "Ma io ho già scelto, per quanto io lo ami, e l'amore non passa, ho bisogno di ritagliarmi momenti per stare lontana" ha risposto Shaila prima di mettere fine alla relazione recandosi in salotto dagli altri inquilini.