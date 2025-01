Senza Cri vuole lasciare Amici 24: “Mi sento una me**a, non ce la faccio”, interviene Maria De Filippi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Senza Cri sta pensando di lasciare Amici 24. La cantante ha vissuto un forte momento di sconforto e ha preso in considerazione l'idea di interrompere il suo percorso nella scuola. Come si è visto nel daytime del 24 gennaio, a farla ragionare ci ha pensato Maria De Filippi. Cristiana Carella, vero nome della ragazza, ha saltato le ultime due puntate del pomeridiano a causa della febbre.

Senza Cri in crisi ad Amici 24, cosa è successo

Dopo una prova in studio, Senza Cri è presa da un momento di sconforto e manifesta l'intenzione di lasciare il programma. "Non ce la faccio più, mi sento una me**a, mi dispiace. Non riesco a vedere la luce da nessuna parte, sta andando tutto male", ha spiegato la cantante con le lacrime agli occhi e chiusa in bagno. Tornata in sala, Maria De Filippi si è collegata con lei per provare a farla ragionare, ma la ragazza ha ribadito: "Non sto proprio bene Maria, ogni volta succede qualcosa, ci sono sempre problemi tecnici. Non riesco a vivere niente con serenità, mi sento sempre io un problema. Non mi piace sentirmi così, sono stanca".

Maria De Filippi propone a Senza Cri un patto

"Ci sta che una persona abbia una crisi, è normale. Questo programma inizia a settembre ed è faticoso per voi stare lontano da casa. Poi è arrivata questa cosa della cistifellea", ha spiegato la conduttrice alla cantante, invitandola a pensarci meglio prima di prendere qualsiasi decisione. Senza Cri è stata assente per due settimane consecutive dal pomeridiano perché malata e questa situazione sembra averla messa in difficoltà non soltanto da un punto di vista fisico ma anche emotivo: "Mi sento una me**a perché non riesco a essere più quella che avete preso a settembre, mi sento in colpa. Sono in una fase di poca lucidità". Così, De Filippi le ha proposto un patto: "Aspettiamo 3 giorni, vediamo se la lucidità torna. Sulla base di quello, poi decidiamo".